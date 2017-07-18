Нужно ли законодательно закрепить обязанность дышать?

В гражданском кодексе действует принцип: все, что не запрещено, разрешено. Насколько возможно регулировать жизнь человека приказами и запретами?

Использование спасательного жилета в лодках не является обязательным. Насчет того, прописать в законе соответствующее требование или нет, спорят довольно горячо. До сих пор звучит мысль о том, что жизнь человека — это только его жизнь, и ему самому решать, насколько она ему дорога. Общество, функционирующее согласно приказам и запретам можно довести до абсурда, где пришлось бы вводить обязанность дышать и принимать пищу.

Изменения в образе мышления

В 1959 году в Европу впервые начали использование ремней безопасности. Честь изобрести ремень безопасности выпала шведу Нильсу Бохлину. Спустя 60 лет ни у кого не возникло сомнения в необходимости использования ремней безопасности. Отдельная тема — использование ремней безопасности в автобусах, однако в общем у людей устойчивое мнение, что ремни должны быть пристегнуты. На самом деле, это прописано и законодательно.

Если сравнивать количество гудящих вокруг автомобилей с количеством водного транспорта, то понятно, что первые бросаются в глаза гораздо чаще. Именно поэтому мы чаще слышим о том, что ремень безопасности спас очередную жизнь, чем узнаем о счастливых историях тех, чью жизнь сохранил спасательный жилет.

Комментарий из интернета:

”Я не против использования спасательного жилета, но использование спасательного жилета на море еще не означает спасения жизни в случае, если ты оказался под лодкой”.

Спасательный жилет, так же, как и ремень безопасности не является волшебным средством спасения. Случаи, когда от спасательного жилета или ремня безопасности не было никакой пользы, на самом деле есть, но они единичные. Поэтому несправедливо говорить об этих исключительных случаях в свете того, что в год, благодаря использованию жилета, спасаются сотни человеческих жизней.

12 сентября 2015 года:

"Сегодня вечером в порту Аэгна помощь потребовалась жителю Виймси, который только что остался без своей лодки и пытался добраться до Рохунеэме. Пострадавший еще несколько минут назад плыл на личной резиновой лодке вокруг острова, когда сильная волна перевернула судно, и мужчина оказался в воде. Несчастье произошло на расстоянии около 300 метров от берега. К счастью, на пострадавшем был надет спасательный жилет, который и предотвратил самое плохое”.

Я же умею плавать!

Зачастую использованию жилета препятствует уверенность человека в том, что он хорошо плавает и что жилет неудобен и мешает. Времена, когда спасательный жилет действительно был чем-то необъятным у тебя на спине и причинял неудобства, давно канули в лету. Сейчас выбор спасательных жилетов настолько велик, что подобрать наиболее удобный для себя не представляет труда. Дети, рыбаки, отдыхающие, спортсмены, даже домашние животные — для всех есть прекрасный выбор. Кстати, не забудьте о животных. Возможно это будет сюрпризом, но не все собаки умеют плавать.

Комментарий из интернета:

”Все эти разговоры о безопасности надуманы. Если ты употребляешь алкоголь и твои умения держаться на воде ограничиваются стилем ”собачка” или ”лягушка”, то тогда, конечно, нужно надевать спасательный жилет. Надевать надо и детям, разумеется. Но хорошим пловцам к чему? Я могу плыть в любом положении и не употребляю алкоголь”.

От спасательного жилета польза только тогда, когда он надет. Когда лодка перевернулась, и ты барахтаешься в холодной воде, надеть жилет весьма затруднительно, если не сказать — невозможно. Уж не говоря о ситуации, когда человек находится без сознания или ранен.

Люди склонны переоценивать свои возможности и верят, что в случае несчастья смогут без труда обратить на себя внимание находящихся на берегу. Ошибочно считается, что тонущий может махать руками и кричать, на деле тонущему приходится расходовать силы на борьбу с волнами и холодной водой, и энергии на то, чтобы полноценно позвать на помощь, не хватает.

История обучения людей плаванию в Эстонии относительно коротка. Много поколений людей выросло со средними умениями плавать. Согласно программе, начиная с 2018 года к концу третьего класса дети должны обладать знаниями о безопасности на воде (согласно возрасту) и уметь плавать.

Эстония ставит своей задачей достичь к 2025 году уровня Северных стран по числу несчастных случаев на воде, что означает не более 20 утонувших в год. Это непросто, но, конечно же, не невозможно, в случае, если каждый из нас сделает свой вклад.

В 2016 году в Эстонии утонуло 47 человек. Только у одного из них на был надет спасательный жилет. Каждый третий человек утонул в озере. Именно поэтому важно иметь в виду, что спасательный жилет необходим не только в открытом море, но и на озерах, реках и прудах.

В этом году за 6 месяцев в нашей стране уже утонуло 22 человека.