31.05.2018, 19:10

Не забывайте: разведение костров на территории лесов всей Эстонии запрещено!


rus.delfi.ee
EST 6
Не забывайте: разведение костров на территории лесов всей Эстонии запрещено!
Foto: Toomas Volmer

Начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2018 года начинает действовать на всей территории Эстонской Республики время повышенной пожароопасности, сообщает Спасательный департамент.

В прошлые годы время повышенной пожароопасности Спасательный департамент объявлял на региональном уровне. В этом году ситуация с пожарами настолько опасная из-за продолжительной сухой погоды, что этот запрет объявлен повсеместно.

Время повышенной пожароопасности означает, что из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков в природе сохраняется высокая опасность возгорания на открытой местности, вызванная любыми действиями человека с огнем.

На людей такой запрет накладывает дополнительные ограничения во время проведения времени в лесах. ”Во время с высокой опасностью пожаров в лесах/полях запрещено курить, использовать оборудования для приготовления гриля и разводить костры даже там, где ранее это было делать можно”, — объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. Для Спасательного департамента это время значит обращение повышенного внимания на то, как ведут себя люди в лесах и на открытой местности.

За последние годы, благодаря средствам структурного фонда Евросоюза, возможности Спасательного департамента значительно выросли, к примеру, обновился технопарк. ”В данный момент в Спасательном департаменте 4 дрона, которые помогают оценить масштабы в случае с возгораниями на открытой местности”, — сказал руководитель отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг.

Спасательный департамент напоминает, что пожар легче предотвратить, чем потом ликвидировать, поэтому на природе следует вести себя осторожно и относиться к окружающей среде бережно. Просим не использовать моторно-транспортные средства для посещения леса, парковать автомобили на безопасной для возможного возгорания поверхности и не ездить на квадрациклах по торфянникам.

Помните о том, что лесной пожар требует значительных ресурсов, и в это время может потребоваться помощь при пожаре в городе, доступность которой снизится.

Евгения Парв,

руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

31.05.2018
Обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

31.05.2018
В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Системы родительских отпусков и пособий изменятся. Читайте, что нас ждет!

31.05.2018
На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями, сообщает Министерство социальных дел.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
167,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €

Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

31.05.2018
Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

31.05.2018
В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
Подробнее