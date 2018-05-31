Не забывайте: разведение костров на территории лесов всей Эстонии запрещено!

Начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2018 года начинает действовать на всей территории Эстонской Республики время повышенной пожароопасности, сообщает Спасательный департамент.

В прошлые годы время повышенной пожароопасности Спасательный департамент объявлял на региональном уровне. В этом году ситуация с пожарами настолько опасная из-за продолжительной сухой погоды, что этот запрет объявлен повсеместно.

Время повышенной пожароопасности означает, что из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков в природе сохраняется высокая опасность возгорания на открытой местности, вызванная любыми действиями человека с огнем.

На людей такой запрет накладывает дополнительные ограничения во время проведения времени в лесах. ”Во время с высокой опасностью пожаров в лесах/полях запрещено курить, использовать оборудования для приготовления гриля и разводить костры даже там, где ранее это было делать можно”, — объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. Для Спасательного департамента это время значит обращение повышенного внимания на то, как ведут себя люди в лесах и на открытой местности.