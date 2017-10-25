Куно Таммеару: безопасность не должна быть шкафом, запертым на замок

Административная реформа и новые местные самоуправления еще до своего рождения наделали много шума. Говорилось об уничтожении маленьких деревень, об уплотнении, о том, как сделать уезды сильнее. Под эмоциональными возгласами, однако, похоронили некоторые практические вопросы.

После того, как уездные управы навсегда захлопнут свои двери, взять на себя темы безопасности населения придется местным самоуправлениям. Сверхважно, чтобы те люди, которые встанут у руля власти, поняли, какая ответственность и какие возможности теперь стоят перед ними. Новые (как по сути, так и по содержанию) местные самоуправления получают прекрасную возможность многое изменить к лучшему, например, создать новую культуру безопасности. Спасательный департамент может и хочет быть этим новым самоуправлениям сильным партнером, советчиком и поддержкой, чтобы с помощью такого сотрудничества укрепить безопасность страны в целом.

Спасательный департамент предлагает новым самоуправлениям двигаться дальше в плане сотрудничества еще более успешными шагами, чтобы обеспечить всем людям безопасную и комфортную среду проживания. В приведенных ниже пунктах описаны основные точки соприкосновения и проблемы, успешное разрешение которых зависит от новых местных самоуправлений.

1. Строительство и стройнадзор

Как такое возможно, чтобы подвалы в домах новых жилых районов страдали от затоплений и пол в квартире оказывался под слоем воды или чтобы химический завод возводили неподалеку от детского садика? Именно местным самоуправлениям принадлежит ключевая роль в координировании общих планировок, надзором за ходом строительства и утверждения строительных проектов. Поэтому необходимо сделать так, чтобы в новых самоуправлениях работали компетентные чиновники, умеющие правильно разобраться в строительной тематике.

Новым самоуправлениям остается и задача, связанная с выдачей разрешений на строительство. Необходимо решить, как сделать так, чтобы связанный с получением разрешения процесс стал для людей менее бюрократическим, в то же время обеспечивая безопасность их жилья.

Спасатели ежегодно спасают порядка 300 человеческих жизней. Для нас сверхважно, чтобы на всех домах были адресные таблички, в противном случае спасатели вынуждены терять драгоценные минуты на поиск адреса, откуда пришел вызов.

Настолько же важно, чтобы дороги были подходящими для проезда спецтехники, чтобы в округе были места для забора воды, а мест для парковки было бы достаточно, дабы в больших городах автомобили не преграждали путь спасательным машинам.

Местная власть должна вести учет потенциально опасных мест, находящихся на территории ее ответственности, и оценивать возможные риски для населения. Каково состояние возможных мест для купания, где есть опасность загрязнения, каково положение с наличием безнадзорных зданий? Спасательный департамент с удовольствием поделится своим опытом и знаниями в области учета и оценки рисков, конкретные же шаги необходимо сделать местной власти.

2. Профилактика пожарной безопасности и безопасности на воде

На сегодняшний день финансирований различных вариантов обучения в сфере безопасности населения (как, например, детские лагеря, кружки, дни безопасности) в Эстонии недостаточно. Местные самоуправления должны вкладывать в такие проекты больше средств. Спасательный департамент с радостью готов участвовать своими знаниями и умениями.

В Эстонии, к сожалению, продолжает тонуть и гибнуть в пожарах слишком большое количество людей. В идеальном мире любое число больше нуля — крайне много. Чтобы достичь этого идеала, нужно четко знать, почему наши дома горят, а люди тонут.

На всей территории Эстонии есть водоемы, куда люди ходят купаться, но которые требуют повышенного внимания. Здесь важно обеспечить такие водоемы всем необходимым для того, чтобы нахождение на них стало для людей безопасным, возможно, привлечь службу спасения на воде. Если это невозможно, то необходимо снабдить периметр водоема первичными средствами спасения, и здесь может помочь советом Спасательный департамент.

Частой причиной пожаров являются в нашей стране повреждения электро- и отопительных систем. Государство решило выделить на проект ”Сделаем дома безопасными!” 1,5 миллиона евро. Если местные самоуправления решат поддержать данный проект и добавить со своей стороны столько же, то в будущем году мы сможем улучшить ситуацию с безопасностью в 500-800 домохозяйствах по всей Эстонии.

3. Безопасность в доме

Дом для каждого из нас является особенным и приватным местом. Как много мы знаем о том, кто наши соседи, коллеги, друзья наших детей и в каких условиях они живут? О том, что в нашем доме может случиться нечто плохое, мы и думать не хотим, это кажется невероятным.

Но случается, и, увы, часто. Люди падают и не могут позвать на помощь, люди получают отравления, нуждаются в лекарствах… А как часто мы читаем в газетах, что случилось очередное несчастье, вызванное пригоранием пищи на плите?

Работники Спасательного департамента проводят ежегодно свыше 20 000 консультаций на дому и видят, что люди живут в квартирах, где не возникает вопрос, случится ли несчастье, а возникает вопрос, когда оно случится. В особенно бедственном положении находятся престарелые жители, многодетные семьи или семьи с низким доходом. Внимание и забота не стоят ничего, зачастую достаточно просто заметить людей вокруг себя, тех, кто по каким-то причинам не справляется самостоятельно и нуждается в помощи, живя в одиночестве в своей квартире. Самое лучшее средство достичь этих людей — обращение внимания на них со стороны местного самоуправления, поскольку именно местное самоуправление знает людей своего региона, может дать совет близким и помочь тем, кто в этом нуждается — безопасность не должна быть запертым на замок шкафом.

4. Повышение уровня готовности населения к чрезвычайным ситуациям

Исследование в области выявления готовности населения Эстонии к чрезвычайным ситуациям показало, что уровень знаний о готовности к ЧС и способности подготовиться к ним самостоятельно у населения довольно низок и о том, что может случиться чрезвычайная ситуация, люди думают редко или не думают вовсе. Считается, что человек чувствует, что живет ”у Бога за пазухой”. Но когда вдруг в доме пропадает электричество, дороги заметает на полметра снегом или двор оказывается под водой, люди ждут, что кто-то придет и разрешит эти проблемы. Странным образом люди считают, что чем серьезнее чрезвычайная ситуация, тем быстрее придет помощь, забывая о том, что тех, кто оказался в беде, в данный момент много, и именно поэтому ждать помощи быстро не придется.

Во власти местного самоуправления обеспечить функционирование жизненно необходимых услуг — будь то вода, канализация, отопление, проходимость дорог или электроснабжение, без чего современное общество долго обходиться просто не сможет. Если местная власть будет вести учет таких проблем и слабых мест, то будет возможным и найти подходящие решения, существенная роль, разумеется, здесь принадлежит и кризисной комиссии.

5. Привлечение добровольцев и местных общин

В Эстонии свыше сотни добровольных спасательных команд, а самих добровольных спасателей порядка 2000. Спасательный департамент поддерживает их техникой, оборудованием, обучением и поддержкой в виде покрытия некоторых расходов. Очень важно, чтобы местные самоуправления поддерживали деятельность добровольцев и со своей стороны, поскольку добровольцы — это те, кто хорошо знают свои родные места и людей, их горести и проблемы и могут донести до них важные профилактические меры в области безопасности. Безопасность невозможно навязать, она должна возникнуть на таком уровне, где ключевая роль принадлежит жителям региона и власть имущим в данном регионе.

Мы живем в мире, где опасности и несчастья могут прийти неожиданно, именно поэтому во имя безопасности в нашей стране необходимо сотрудничество. Важно дать людям необходимые знания и навыки о том, как предотвратить несчастье или как с ним справиться, если оно все же случилось.

Культура безопасности и ее взращивание зависит от каждого из нас, так рождаются сильные общины и сильное государство. Административная реформа — это возможность изменить действующее доныне убеждение, что только государство обеспечит в случае чрезвычайной ситуации возможность справиться с ней с меньшими потерями. При совместной работе с новыми самоуправлениями можно сделать нашу страну еще более безопасной.