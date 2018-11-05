Кто стучится в дверь ко мне? В квартирных домах Эстонии будут проверять пожарную безопасность

В 2017 году при пожарах в жилых помещениях погибло 36 человек, из которых 17 в частных и 18 квартирных домах. 1 человек погиб на даче. По состоянию на октябрь месяц 2018 года при пожарах в жилых помещениях погибло уже 27 человек, из которых 14 в частных и 11 в квартирных домах.
В Эстонии приблизительно 70 000 квартирных домов.
Важные правила пожарной безопасности
· Удостоверьтесь, что в каждой квартире установлен дымовой датчик. В домах с печным или газовым отоплением установите и датчик угарного газа.
· Отопительные системы необходимо регулярно обслуживать, так вы обеспечите безопасность, а отопительные системы прослужат дольше.
· Эвакуационные пути не должны быть заставлены. Лестничная площадка построена именно такой ширины, чтобы во время чрезвычайной ситуации все жильцы дома смогли безопасно эвакуироваться.
· Двери на пути к выходу должны открываться без ключа на случай если вы не можете быстро найти ключи. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.
Реальный случай
16 октября днем в Тарту на улице Уус в подвале пятиэтажного дома произошло возгорание. Дым с подвала пошел в квартиры. С помощью подъемника и лестницы спасатели эвакуировали четыре человека, а через лестничную площадку троих, из которых двоих отвезли в больницу.
Спасатели узнали, что между подвалом и лестничной площадкой была противопожарная дверь, но она не была закрыта. От открытой противопожарной двери нет пользы по время возгорания, так как в открытом состоянии она не препятствует распространению дыма и огня.
Данный случай наглядно показал, насколько важно чтобы подвальное помещение было отдельной пожарной секцией. Это означает, что повал должен быть отделен от лестничной площадки специальной противопожарной дверью, которая должна быть все время закрыта.
Тушение пожара в подвальных помещениях работа не простая, так как в подвалах обычно находится много горючих материалов, температура поднимается быстро, а до очага возгорания добраться трудно.