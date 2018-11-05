05.11.2018, 10:13

Кто стучится в дверь ко мне? В квартирных домах Эстонии будут проверять пожарную безопасность

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rus.delfi.ee
EST
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Foto: Ilmar Saabas

На этой неделе Спасательный департамент проверит соблюдение правил пожарной безопасности в коридорах, лестничных площадках и подвалах квартирных домов по всей Эстонии. В ходе проверки спасатели обратят особое внимание на состояние эвакуационных путей, лестничных площадок и отопительных систем.

”Правила пожарной безопасности существуют не просто так. Они результат анализа, уже случившегося несчастья. Чтобы предвидеть и предотвратить несчастный случай каждый должен взять на себя ответственность и позаботится о безопасности”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой является, оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель. Если лестничная площадка наполнится дымом, потухнет свет, а люди будут в панике, то такие вещи несомненно помешают эвакуации. На лестничной площадке не должно быть посторонних вещей, так как это не место для складирования. Проблему складирования вещей необходимо решить вместе с квартирным товариществом и также договориться о правилах использования коридорами. Например, можно отремонтировать подвал и задуматься о постройке специального помещения, где хранить вещи. В домах с печным отоплением разумно всем квартирам вместе вызвать трубочиста.

В каждой квартире должен быть установлен дымовой датчик. Огонь не знает границ, поэтому очень важно чтобы жильцы квартир действовали сообща — от этого зависит безопасность каждого.

”Некоторые требования могут показаться необоснованными, но в случае возгорания очень важно, чтобы квартиры людей не стали их ловушками. К сожалению, такое случается часто, поэтому мы не можем делать снисхождений по правилам пожарной безопасности”, — добавила Тяхе.

В 2017 году при пожарах в жилых помещениях погибло 36 человек, из которых 17 в частных и 18 квартирных домах. 1 человек погиб на даче. По состоянию на октябрь месяц 2018 года при пожарах в жилых помещениях погибло уже 27 человек, из которых 14 в частных и 11 в квартирных домах.

В Эстонии приблизительно 70 000 квартирных домов.

Важные правила пожарной безопасности

· Удостоверьтесь, что в каждой квартире установлен дымовой датчик. В домах с печным или газовым отоплением установите и датчик угарного газа.
· Отопительные системы необходимо регулярно обслуживать, так вы обеспечите безопасность, а отопительные системы прослужат дольше.
· Эвакуационные пути не должны быть заставлены. Лестничная площадка построена именно такой ширины, чтобы во время чрезвычайной ситуации все жильцы дома смогли безопасно эвакуироваться.
· Двери на пути к выходу должны открываться без ключа на случай если вы не можете быстро найти ключи. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.

Реальный случай


16 октября днем в Тарту на улице Уус в подвале пятиэтажного дома произошло возгорание. Дым с подвала пошел в квартиры. С помощью подъемника и лестницы спасатели эвакуировали четыре человека, а через лестничную площадку троих, из которых двоих отвезли в больницу.

Спасатели узнали, что между подвалом и лестничной площадкой была противопожарная дверь, но она не была закрыта. От открытой противопожарной двери нет пользы по время возгорания, так как в открытом состоянии она не препятствует распространению дыма и огня.

Данный случай наглядно показал, насколько важно чтобы подвальное помещение было отдельной пожарной секцией. Это означает, что повал должен быть отделен от лестничной площадки специальной противопожарной дверью, которая должна быть все время закрыта.

Тушение пожара в подвальных помещениях работа не простая, так как в подвалах обычно находится много горючих материалов, температура поднимается быстро, а до очага возгорания добраться трудно.

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Кто стучится в дверь ко мне? В квартирных домах Эстонии будут проверять пожарную безопасность

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На этой неделе Спасательный департамент проверит соблюдение правил пожарной безопасности в коридорах, лестничных площадках и подвалах квартирных домов по всей Эстонии. В ходе проверки спасатели обратят особое внимание на состояние эвакуационных путей, лестничных площадок и отопительных систем.
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