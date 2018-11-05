Кто стучится в дверь ко мне? В квартирных домах Эстонии будут проверять пожарную безопасность

”Правила пожарной безопасности существуют не просто так. Они результат анализа, уже случившегося несчастья. Чтобы предвидеть и предотвратить несчастный случай каждый должен взять на себя ответственность и позаботится о безопасности”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой является, оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель. Если лестничная площадка наполнится дымом, потухнет свет, а люди будут в панике, то такие вещи несомненно помешают эвакуации. На лестничной площадке не должно быть посторонних вещей, так как это не место для складирования. Проблему складирования вещей необходимо решить вместе с квартирным товариществом и также договориться о правилах использования коридорами. Например, можно отремонтировать подвал и задуматься о постройке специального помещения, где хранить вещи. В домах с печным отоплением разумно всем квартирам вместе вызвать трубочиста.

В каждой квартире должен быть установлен дымовой датчик. Огонь не знает границ, поэтому очень важно чтобы жильцы квартир действовали сообща — от этого зависит безопасность каждого.

”Некоторые требования могут показаться необоснованными, но в случае возгорания очень важно, чтобы квартиры людей не стали их ловушками. К сожалению, такое случается часто, поэтому мы не можем делать снисхождений по правилам пожарной безопасности”, — добавила Тяхе.