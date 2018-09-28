Консультации спасателей на дому уменьшают количество погибших в результате пожаров

Спасательный департамент подготовил масштабный обзор по консультациям на дому, которые спасатели провели в Эстонии в 2017 году. Основной темой консультаций была противопожарная безопасность дома. За год спасатели проконсультировали 18 000 жилищ, что составляет 2,7% из всех в Эстонии имеющихся жилых помещений и покрывает 3% населения. В 2017 году в жилых помещениях Эстонии произошло 667 возгораний, в результате которых погибло 36 человек — это составляет 95% от всех смертей при пожарах, говорится в пресс-релизе.
Пожары часто начинаются с дома, поэтому очень важно предвидеть и предотвратить возгорания именно в жилом помещении. Именно для этого спасатели проводят консультации на дому, цель которых рассказать людям, нуждающимся в помощи, о противопожарной безопасности и создании безопасной среды. Первые консультации Спасательный департамент провел уже в 2006 году, когда количество людей погибших в результате пожаров составляло 164. С увеличением масштаба превентивной работы, в том числе и увеличением количества консультаций на дому, количество людей, погибших в результате пожаров, сократилось в 4 раза, а количество возгораний в жилых помещениях - в 3 раза.
Заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви сказал, что противопожарная безопасность дома зависит от наличия дымового датчика, безопасного поведения самого человека, а также от исправности отопительных систем и электроприборов. ”Мы посетили 18 000 жилищ и у 3% обнаружили проблемы с отопительными системами и электроприборами”, — сказал Сууркиви.
Дымовой датчик имелся у 69% жилищ, а после консультации работающий дымовой датчик был установлен надлежащим образом в 82% домов. В ходе консультаций было выявлено, что 15% жилищ из-за серьезных недочетов по пожарной безопасности нуждаются в повторной консультации спасателей. ”Хотя владелец жилища сам отвечает за его безопасность, мы увидели, что наши консультации очень эффективны и помогают сократить количество возгораний и предотвратить рост смертей в результате пожара”, — добавил Сууркиви.
В 2018 году Спасательный департамент планирует проконсультировать 22 000 жилищ по всей Эстонии, что на 22% больше, чем годом ранее. Также консультацию по противопожарной безопасности можно заказать по инфо-телефону спасательной службы 1524.