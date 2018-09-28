Консультации спасателей на дому уменьшают количество погибших в результате пожаров

Пожары часто начинаются с дома, поэтому очень важно предвидеть и предотвратить возгорания именно в жилом помещении. Именно для этого спасатели проводят консультации на дому, цель которых рассказать людям, нуждающимся в помощи, о противопожарной безопасности и создании безопасной среды. Первые консультации Спасательный департамент провел уже в 2006 году, когда количество людей погибших в результате пожаров составляло 164. С увеличением масштаба превентивной работы, в том числе и увеличением количества консультаций на дому, количество людей, погибших в результате пожаров, сократилось в 4 раза, а количество возгораний в жилых помещениях - в 3 раза.

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви сказал, что противопожарная безопасность дома зависит от наличия дымового датчика, безопасного поведения самого человека, а также от исправности отопительных систем и электроприборов. ”Мы посетили 18 000 жилищ и у 3% обнаружили проблемы с отопительными системами и электроприборами”, — сказал Сууркиви.