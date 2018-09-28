28.09.2018, 16:11

Консультации спасателей на дому уменьшают количество погибших в результате пожаров

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Консультации спасателей на дому уменьшают количество погибших в результате пожаров
Foto: Lääne päästekeskus

Спасательный департамент подготовил масштабный обзор по консультациям на дому, которые спасатели провели в Эстонии в 2017 году. Основной темой консультаций была противопожарная безопасность дома. За год спасатели проконсультировали 18 000 жилищ, что составляет 2,7% из всех в Эстонии имеющихся жилых помещений и покрывает 3% населения. В 2017 году в жилых помещениях Эстонии произошло 667 возгораний, в результате которых погибло 36 человек — это составляет 95% от всех смертей при пожарах, говорится в пресс-релизе.

Пожары часто начинаются с дома, поэтому очень важно предвидеть и предотвратить возгорания именно в жилом помещении. Именно для этого спасатели проводят консультации на дому, цель которых рассказать людям, нуждающимся в помощи, о противопожарной безопасности и создании безопасной среды. Первые консультации Спасательный департамент провел уже в 2006 году, когда количество людей погибших в результате пожаров составляло 164. С увеличением масштаба превентивной работы, в том числе и увеличением количества консультаций на дому, количество людей, погибших в результате пожаров, сократилось в 4 раза, а количество возгораний в жилых помещениях - в 3 раза.

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви сказал, что противопожарная безопасность дома зависит от наличия дымового датчика, безопасного поведения самого человека, а также от исправности отопительных систем и электроприборов. ”Мы посетили 18 000 жилищ и у 3% обнаружили проблемы с отопительными системами и электроприборами”, — сказал Сууркиви.

Дымовой датчик имелся у 69% жилищ, а после консультации работающий дымовой датчик был установлен надлежащим образом в 82% домов. В ходе консультаций было выявлено, что 15% жилищ из-за серьезных недочетов по пожарной безопасности нуждаются в повторной консультации спасателей. ”Хотя владелец жилища сам отвечает за его безопасность, мы увидели, что наши консультации очень эффективны и помогают сократить количество возгораний и предотвратить рост смертей в результате пожара”, — добавил Сууркиви.

В 2018 году Спасательный департамент планирует проконсультировать 22 000 жилищ по всей Эстонии, что на 22% больше, чем годом ранее. Также консультацию по противопожарной безопасности можно заказать по инфо-телефону спасательной службы 1524.

Infograafik
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


24 года назад: хроника гибели парома "Эстония"

28.09.2018
Паром "Эстония" отправился в свой последний рейс в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19.15. На борту парома было около 800 пассажиров и 188 членов экипажа. Через несколько часов "Эстония" затонула во время шторма на Балтике. По официальным данным, погибло 852 человека, спаслись 137.
Подробнее

”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

28.09.2018
Ровно 24 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.
Подробнее


ВИДЕО: Превосходно! Анетт Контавейт сыграет в финале крупного турнира

28.09.2018
Первой финалисткой крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов стала Анетт Контавейт (WTA 27). В полуфинале эстонка победила хозяйку корта Цян Ван (WTA 34) - 6:2, 2:1. Китаянка отказалась от продолжения матча во втором сете.
Подробнее


Swedbank: финансовое положение домохозяйств Эстонии — лучшее за последние пару десятилетий

28.09.2018
По данным Департамента статистики, в прошлом году уровень сбережений домохозяйств достиг 12 процентов по отношению к их располагаемому доходу, что стало самым лучшим показателем за последние 20 лет (если исключить кризисный 2009 год, которым нельзя объяснить прочность финансового положения домохозяйств), пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €

На концерт, как на лютую войну. Чем живет "русский рижанин" Johnyboy после исповеди Дудю

28.09.2018
После легендарного разгромного баттла с Oxxymiron рижский рэпер Johnyboy пропал из поля зрения на три года. В сентябре он стал гостем передачи Юрия Дудя, и его откровенное интервью собрало на YouTube 7 миллионов просмотров. Теперь Johnyboy готовится к возвращению на сцену. Портал Delfi встретился с Джонни и поговорил о популярности, эмиграции, непростой жизни “русского рижанина”, мате, учительнице русского и о том, до скольки лет прилично быть рэпером с неприличным ником.
Подробнее

Полиция разыскивает 24-летнего Степана, который подозревается в кражах автомобилей

28.09.2018
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры устанавливает местонахождение 24-летнего Степана (на фото), который подозревается в совершении краж транспортных средств, получении автомобилей в аренду обманным путем и перепродаже этих автомобилей.
Подробнее

СОВЕТЫ │ Как подобрать цвет двери и ламината

28.09.2018
Иногда большой выбор не кажется плюсом. Делая ремонт в новой квартире, люди порой не могут понять, какому цвету ламината и межкомнатных дверей отдать предпочтение. Приходя в специализированный магазин, они окончательно теряются. В этом случае надо разобраться с уже имеющимся интерьером квартиры, пишет портал kakprosto.ru.
Подробнее