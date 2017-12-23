Как провести праздники безопасно? Советы Спасательного департамента

Самое большое желание Спасательного департамента — чтобы праздничные дни в Эстонии прошли спокойно, безопасно и без несчастий. Спасатели обращаются ко всем жителям Эстонии с просьбой — берегите себя и своих близких!

Советы департамента, чтобы праздники прошли безопасно:

- Выходя из дома, не забудьте затушить огонь в печке, камине, задуть свечи

- Все свечи ставьте на безопасную основу из негорящих материалов. Домашние животные, например, кошки, вполне способны в прыжке опрокинуть свечку

- Следите за тем, чтобы ваши электросети не были перегружены, а удлинители и другие приборы не были повреждены

- Не забывайте правила безопасности и напоминайте о них другим!

- Украшая новогоднюю елку, не используйте открытый огонь

- Не оставляйте рождественскую еду готовиться на плите в одиночестве

- Убедитесь, что лампочки на ваших новогодних гирляндах целые и невредимые. Обязательно тщательно проверьте их перед тем, как начнете украшать ваш дом!

- Если у вас все еще нет дымового датчика — обязательно установите. Поверьте, мы видела много примеров, когда именно этот скромный прибор спас жизнь.