Изнанка весны: как не провалиться под тонкий лед, и что делать, если все же

Погода в Эстонии становится все теплее и на льду многих водоемов уже образовались сильные трещины.

Например, уже с 14 марта запрещено выходить на лед озер Ванику, Пабра и Крийва, так как из-за погодных условий ледовые условия быстро меняются, и лед становится опасно тонким, предупреждает Спасательный департамент.

Как распознать тонкий лед

На покрытых льдом водоёмах имеются слабые места, на которые следует обращать особое внимание или вообще их избегать. Это заросли камыша, броды, родники (тёмные пятна, которые видны на непокрытом снегом льду) и места вокруг упавших в воду деревьев.

Следует знать, что лёд всегда тоньше в водоёмах с течением, в местах впадения водоёмов, вокруг мостовых опор и в местах сужения водоёмов. Например, тёмные пятна на льду обычно указывают на более тонкие его места — лёд сам по себе светлый, но просвечивающая сквозь него вода тёмная. Если Вы услышали лёгкий треск, сразу уходите — это признак того, что где-то по льду пошла трещина. Уходите со льда по тому пути, по которому пришли: так можете быть уверены в том, что лёд вас выдержит.

Как передвигаться по водоемам

До выхода на лёд сообщите о своих намерениях близким, по возможности возьмите с собой друга. При выходе на покрытый льдом водоём возьмите с собой ледовые шилья, которые помогут выбраться, если вы провалитесь под лёд. Обязательно повесьте шилья на шею поверх верхней одежды, тогда в случае необходимости они будут под рукой. Кроме того, возьмите с собой деревянную палку с заострённым металлическим наконечником. С её помощью можно проверять прочность льда, а если провалитесь в воду, палка увеличит площадь опоры и поможет опереться на кромку льда. В целях увеличения безопасности наденьте спасательный жилет.

Что делать, если провалились под лед

Если, несмотря на все меры предосторожности, вы всё же провалились под лёд, оповестите криком или свистком о том, что попали в беду. Выбираясь из воды, всегда поворачивайтесь лицом в ту сторону, откуда пришли (ведь на том пути лёд вас уже выдержал). Обопритесь руками (растопырив ладони, пальцы), расставив их на ширину плеч так, чтобы локти также опирались на лёд. По возможности поднимите ноги на поверхность воды. Если имеете ледовые шилья, воткните их остриём в лёд. Выбравшись на лёд, ползите или перекатывайтесь по льду в сторону, откуда пришли. Не поднимайтесь до того, как будете уверены, что лёд Вас выдержит. Добравшись до безопасного места, сделайте всё для того, чтобы быстро согреться.

Что делать, если провалился кто-то другой

Если вы заметили провалившегося под лёд человека, позовите на помощь и позвоните по номеру 112! Для спасения пострадавшего очень мало времени: в холодной воде взрослый человек теряет сознание в течение десяти минут, а ребёнок — ещё раньше. Не подвергая самого себя опасности, постарайтесь приблизиться к провалившемуся под лёд человеку по его следам, при этом последние десять метров нужно ползти или использовать санки, или лыжи, чтобы увеличить площадь опоры. Когда до полыньи останется расстояние около человеческого роста, попробуйте вытащить пострадавшего на лёд. Протяните ему т.н. ”удлинитель руки”, будь то лыжная палка, санки, ветка дерева или рукав куртки. Ни в коем случае нельзя протягивать руку упавшему в воду человеку! До тех пор, пока вы не вытяните его на твёрдую поверхность, оставляйте между собой и пострадавшим безопасную зону длиной в человеческий рост, чтобы лёд не треснул под тяжестью двух тел.