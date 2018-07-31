Итоги рейда Спасательного департамента. По всей Эстонии по-прежнему действует период повышенной пожароопасности

В прошедшие выходные Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны пристально следил за безопасным поведением людей у водоемов и на природе. Спасатели в регионах проверили популярные места для отдыха, купания и разведения костра, где и ранее были замечены проблемы или которые входят в группу риска с точки зрения пожарной и водной безопасности, сказано в пресс-релизе.
По словам начальника отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартина Ламбинга, в ходе рейда спасатели просили людей потушить костер и в большинстве случаев отдыхающие относились к этому с пониманием. ”Мы рассказали людям о тех ограничениях, которые накладывает время высокой пожароопасности, и дали советы, как поступать в такой ситуации”, — добавил Ламбинг. В местах купания людям рассказали о водной безопасности и дали дельные советы. Также в ходе рейдов проверили наличие и состояние спасательного инвентаря. ”В целом отдыхающие хорошо отнеслись к рейду. Мы получили позитивные отзывы, люди поняли сущность ограничений, а использование гриль-устройств и открытого огня было прекращено”, — рассказал Ламбинг о результатах рейда.