31.07.2018, 13:30

Итоги рейда Спасательного департамента. По всей Эстонии по-прежнему действует период повышенной пожароопасности


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.Foto: Bianca Mikovitš

В прошедшие выходные Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны пристально следил за безопасным поведением людей у водоемов и на природе. Спасатели в регионах проверили популярные места для отдыха, купания и разведения костра, где и ранее были замечены проблемы или которые входят в группу риска с точки зрения пожарной и водной безопасности, сказано в пресс-релизе.

По словам начальника отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартина Ламбинга, в ходе рейда спасатели просили людей потушить костер и в большинстве случаев отдыхающие относились к этому с пониманием. ”Мы рассказали людям о тех ограничениях, которые накладывает время высокой пожароопасности, и дали советы, как поступать в такой ситуации”, — добавил Ламбинг. В местах купания людям рассказали о водной безопасности и дали дельные советы. Также в ходе рейдов проверили наличие и состояние спасательного инвентаря. ”В целом отдыхающие хорошо отнеслись к рейду. Мы получили позитивные отзывы, люди поняли сущность ограничений, а использование гриль-устройств и открытого огня было прекращено”, — рассказал Ламбинг о результатах рейда.

Всего за выходные зарегистрировали 286 происшествия, из которых 158 — пожары и 6 — происшествия на воде. Пожаров в лесах и на открытой местности зарегистрировали 49, из них 27 — крупные возгорания. 27 июля случился лесной пожар в Нарва-Йыэсуу, где горело 5 гектаров местности, а в тушении пожара был задействован и вертолет Департамента полиции и погранохраны. Второе крупное возгорание случилось 28 июля в Ляэнемаа, где на территории 10 гектаров горело хлебное поле. К сожалению, выходные не обошлись без жертв — утонуло 3 и в пожаре погиб 1 человек.

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Спасательный департамент напоминает, что по всей Эстонии по-прежнему действует период повышенной пожароопасности, который обусловлен минимальными осадками и высокой температурой воздуха. Такой запрет накладывает дополнительные ограничения во время времяпрепровождения в лесах и на открытой местности.

Во время повышенной пожароопасности следует помнить:

· в лесах нельзя использовать любой открытый огонь, курить, использовать оборудование для гриля, а также разводить костер, даже в отведенных для этого местах;
· Спасательный департамент просит воздержаться от похода в лес на моторно-транспортном средстве, а автомобили парковать только на безопасной для возможного возгорания поверхности; также воздержитесь от езды на квадроциклах по торфяникам.

Также стоит помнить:

· костры в саду можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов. Вокруг костра не должно быть легковоспламеняющегося материала. Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. Под рукой должны быть первоочередные средства для тушения огня — это вода, песок или огнетушитель. Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду.
· алкоголь и купание — не совместимы. Не пускайте друзей и близких в состоянии алкогольного опьянения в воду. Призываем всех отдыхающих выбрать в своей компании одного человека, кто присматривал бы за купающимися и количеством выпитого алкоголя;
· за детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов
· не оставляйте детей и животных в машине;
· при возможности избегайте на улице физических нагрузок (тяжелая работа, спорт и т.д.);
· если вы видите, что кому-то плохо, то спросите, не нуждается ли он/она в помощи и позвоните по номеру 112.

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