02.10.2018, 19:50

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Минувшее лето выдалось для спасателей исключительно сложным

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rus.delfi.ee
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Лето 2018 года для Спасательного департамента выдалось настолько интенсивным, что несколько раз возможности реагирования спасательных команд были на критическом уровне.

В период с мая по август случилось 2843 пожара, что на одну треть больше чем за последние три лета в среднем, сообщает департамент. Также по сравнению с последними тремя годами в Эстонии случилось на 41% больше лесных и ландшафтных пожаров. Из-за сухой и жаркой погоды Спасательный департамент установил период высокой пожароопасности, который длился на территории всей Эстонии 40 дней.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару признался, что возможности реагирования Спасательного департамента на сложные спасательные операции были неоднократно на критическом уровне. ”Помощь спасателей должна быть доступна людям в любых чрезвычайных ситуациях. Этим летом, однако, в семи случаях была опасность, что спасательные команды просто не успеют к нуждающимся. На это раз нам повезло — в этих семи случаях ничья жизнь не была под угрозой, но в дальнейшем мы не можем надеяться на удачу”, — сказал Таммеару.

”Чтобы помощь спасателей была доступна людям в нужное время, необходимо обеспечить критические нужды ведомства. Критические необходимости ведомства — это дополнительная рабочая сила в интенсивный период, современно оснащенные штабы, возможность следить за пожаром с воздуха, используя специальные дроны, или наличие техники для тушения пожаров на труднопроходимой местности”, — пояснил Таммеару.

Руководитель отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг сказал, что этим летом в спасательных операциях участвовало в 5 раз больше спасателей, чем за последние три года в среднем. ”Минувшее лето серьезно проверило на прочность возможности реагирования Спасательного департамента. Из-за спасательных операций, которые длились более 24 часов, у нас не было больше спасателей или техники, которых отправить на новый вызов. Техника часто ломалась и требовала ремонта”, — рассказал Ламбинг. В среднем самые длинные по продолжительности спасательные операции длились 101 час или немного больше 4 суток. В спасательных операция приняло участие 2257 спасателей, в их числе и спасатели-добровольцы.

Один из самых крупных лесных пожаров, который тушили спасатели произошел в Википалу. Там горело приблизительно 200 гектаров леса, а сам пожар продолжался 11 дней.

Руководитель бюро готовности Северного спасательного центра Прийт Яанно сказал, что он благодарен всем, кто принял участие в тушении пожара. ”Пожар в Википалу был хорошим уроком для всех нас. Эта спасательная операция показала, что в чрезвычайной ситуации люди идут на помощь, и таких людей было не мало”, — сказал Яанно.

Помимо устранения пожаров, на протяжении трех недель Спасательный департамент в сотрудничестве с Центром управления государственными лесами (RMK), Департаментом полиции и погранохраны (PPA), Инспекцией окружающей среды (KKI) и местными самоуправлениями организовал контрольные визиты в леса и зоны отдыха с целью предотвратить дальнейшие возгорания. Всего проверили 369 мест отдыха и потушили 296 костров или установок для гриля.

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