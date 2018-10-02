ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Минувшее лето выдалось для спасателей исключительно сложным

В период с мая по август случилось 2843 пожара, что на одну треть больше чем за последние три лета в среднем, сообщает департамент. Также по сравнению с последними тремя годами в Эстонии случилось на 41% больше лесных и ландшафтных пожаров. Из-за сухой и жаркой погоды Спасательный департамент установил период высокой пожароопасности, который длился на территории всей Эстонии 40 дней.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару признался, что возможности реагирования Спасательного департамента на сложные спасательные операции были неоднократно на критическом уровне. ”Помощь спасателей должна быть доступна людям в любых чрезвычайных ситуациях. Этим летом, однако, в семи случаях была опасность, что спасательные команды просто не успеют к нуждающимся. На это раз нам повезло — в этих семи случаях ничья жизнь не была под угрозой, но в дальнейшем мы не можем надеяться на удачу”, — сказал Таммеару.

”Чтобы помощь спасателей была доступна людям в нужное время, необходимо обеспечить критические нужды ведомства. Критические необходимости ведомства — это дополнительная рабочая сила в интенсивный период, современно оснащенные штабы, возможность следить за пожаром с воздуха, используя специальные дроны, или наличие техники для тушения пожаров на труднопроходимой местности”, — пояснил Таммеару.