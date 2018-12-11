Грустная статистика: в ноябре в пожарах погибли семь человек

”С начала этого года в пожарах погибло уже 43 человека, что больше, чем в предыдущие пару лет, и впереди еще полдекабря. Большинство несчастий можно предотвратить, хочется напомнить всем, что каждый мог бы внести свою лепту в то, чтобы праздники в Эстонии прошли безопасно”, — сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

В трех случаях пожар начался из-за курения в постели, в одном случае — из-за зажженной свечи, и в одном — из-за технического повреждения электроплиты. Все пожары, в которых погибли люди, случились в многоквартирных домах.

Средний возраст погибших в ноябре — 64 года, самому старшему из погибших было 96 лет, самому молодому — 49. По первоначальным данным, двое из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в ноябре случилось 88 пожаров, из них в жилых зданиях 52, в нежилых — 36. Спасатели и добровольцы провели в ноябре консультации в 2754 домохозяйствах.

С января до конца ноября во время пожаров спасли 74 человека, пострадали 102, погибло 39 человек.

В ноябре в происшествиях на воде погибли пятеро человек. Всего погибших в подобных происшествиях в этом году — 43 человека, в их числе двое детей.

Минусовая температура последних недель вызвала образование корки льда на внутренних водоемах. Этот лед еще слишком тонок, и выдержать человека не может. На лед можно выходить только тогда, когда его толщина достигнет десяти сантиметров. Следует учесть, что температура воды подо льдом всего на пару градусов превышает нулевую, и при таких условиях взрослый человек может максимально находиться в сознании порядка 10 минут, ребенок — еще меньше.