Гори, гори ясно — чтобы потом погасло! Спасательный департамент призывает разводить костры Яановой ночи безопасно

Несмотря на предрекаемые в Яанову неделю дожди в Эстонии продолжается период высокой пожароопасности. Это значит, что в наших лесах, полях и садах за долгий период сухой погоды существенно возрос уровень пожароопасности и продолжает на нем оставаться, сообщает Спасательный департамент.
По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару засушливый период создал в природе несколько иное положение, чем к которому мы привыкли раньше.
”На моей памяти Спасательной департамент никогда так рано не объявлял время повышенной пожароопасности, как в этом году”, — отметил Куно Таммерару.
Спасательный департамент каждый год напоминает людям о правилах безопасности при разведении костров Яановой ночи, однако в этом году департамент призывает быть особенно острожными.
”Костер Яановой ночи может быть совсем маленьким, можно вообще ограничиться садовым фонариком, вокруг которого соберутся самые близкие — ведь важен не столько костер, сколько те люди, которые будут с вами рядом в эту ночь. В эстонской традиции костер в Яанову ночь должен быть большим, и одна из забав — перепрыгивание через него, но в этом году мы советуем сделать его таким, чтобы через него не пришлось прыгать, а можно было бы переступить”, — добавил Куно Таммеару.