19.06.2018, 13:20

Гори, гори ясно — чтобы потом погасло! Спасательный департамент призывает разводить костры Яановой ночи безопасно


rus.delfi.ee
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Metsavenna jaanituli 2017 II päev
Foto: Anni Õnneleid

Несмотря на предрекаемые в Яанову неделю дожди в Эстонии продолжается период высокой пожароопасности. Это значит, что в наших лесах, полях и садах за долгий период сухой погоды существенно возрос уровень пожароопасности и продолжает на нем оставаться, сообщает Спасательный департамент.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару засушливый период создал в природе несколько иное положение, чем к которому мы привыкли раньше.

”На моей памяти Спасательной департамент никогда так рано не объявлял время повышенной пожароопасности, как в этом году”, — отметил Куно Таммерару.

Спасательный департамент каждый год напоминает людям о правилах безопасности при разведении костров Яановой ночи, однако в этом году департамент призывает быть особенно острожными.

”Костер Яановой ночи может быть совсем маленьким, можно вообще ограничиться садовым фонариком, вокруг которого соберутся самые близкие — ведь важен не столько костер, сколько те люди, которые будут с вами рядом в эту ночь. В эстонской традиции костер в Яанову ночь должен быть большим, и одна из забав — перепрыгивание через него, но в этом году мы советуем сделать его таким, чтобы через него не пришлось прыгать, а можно было бы переступить”, — добавил Куно Таммеару.

Спасательный департамент призывает людей, зажигая традиционный костер, быть его ”стражем” или выбрать кого-то из компании, кто будет отвечать за безопасность и внимательно следить за тем, чтобы ситуация оставалась под контролем и не случилось несчастья.

В связи с этим свой костер можно зарегистрировать, тем самым показав, что вы готовы взять на себя ответственность за безопасность. Зарегистрировать костер можно по ссылке https://jaanituli.geoape.com/

Вдобавок на страничке Спасательного департамента в социальной сети Фэйсбук можно следить за новостями кампании по безопасности костров Яановой ночи и узнать, как выиграть полезный приз!

Памятка разводящим костер Яановой ночи:

- Кострище должно располагаться на очищенной поверхности минимум за 15 метров от зданий и 20 метров от лесного массива. В радиусе полуметра не должно быть никаких материалов, которые способны гореть.

ТОП

- Костер можно разводить в безветренную погоду или при слабом (до 5, 4 м/с) ветре. Следует следить и за направлением ветра, чтобы предположить, в какую сторону полетят искры и убрать с их дороги горючие материалы. Имейте в виду, что дым не должен приносить неприятности окружающим вас людям.

- Помните: сейчас действует время повышенной пожароопасности! А значит, разводить костры, курить и готовить гриль запрещено в лесных зонах. Этот запрет действует и на территории, на которой обычно разводить костры можно (в том числе, на специальных гриль-площадках)

- Костры, которые будут организованы в рамках общественных мероприятий, необходимо согласовать со Спасательным департаментом. Также нельзя зажигать большие костры на территории города без специального разрешения!

- Если вы разводите костер на своем участке, уведомлять Спасательный департамент об этом не требуется, однако в любом случае будьте осторожны и не пренебрегайте требованиями пожаробезопасности.

- Разводите костер или готовите гриль на специальном оборудовании — под рукой всегда должны быть первичные средства тушения. Огонь нельзя оставлять без надзора ни на минуту, а уходя, убедитесь, что он надежно потушен.

- Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в центр тревоги по номеру 112.

- Отправляясь на природу, знайте точно, где находитесь, чтобы в случае необходимости помощь добралась до вас максимально быстро.

- Все вопросы, касающиеся разведения костров, правил и требований пожаробезопасности, можно смело задавать по телефону 1524.

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Спасибо за ответы и удачи!
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