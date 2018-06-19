Гори, гори ясно — чтобы потом погасло! Спасательный департамент призывает разводить костры Яановой ночи безопасно

Спасательный департамент призывает людей, зажигая традиционный костер, быть его ”стражем” или выбрать кого-то из компании, кто будет отвечать за безопасность и внимательно следить за тем, чтобы ситуация оставалась под контролем и не случилось несчастья.

В связи с этим свой костер можно зарегистрировать, тем самым показав, что вы готовы взять на себя ответственность за безопасность. Зарегистрировать костер можно по ссылке https://jaanituli.geoape.com/

Вдобавок на страничке Спасательного департамента в социальной сети Фэйсбук можно следить за новостями кампании по безопасности костров Яановой ночи и узнать, как выиграть полезный приз!

Памятка разводящим костер Яановой ночи:

- Кострище должно располагаться на очищенной поверхности минимум за 15 метров от зданий и 20 метров от лесного массива. В радиусе полуметра не должно быть никаких материалов, которые способны гореть.

- Костер можно разводить в безветренную погоду или при слабом (до 5, 4 м/с) ветре. Следует следить и за направлением ветра, чтобы предположить, в какую сторону полетят искры и убрать с их дороги горючие материалы. Имейте в виду, что дым не должен приносить неприятности окружающим вас людям.

- Помните: сейчас действует время повышенной пожароопасности! А значит, разводить костры, курить и готовить гриль запрещено в лесных зонах. Этот запрет действует и на территории, на которой обычно разводить костры можно (в том числе, на специальных гриль-площадках)

- Костры, которые будут организованы в рамках общественных мероприятий, необходимо согласовать со Спасательным департаментом. Также нельзя зажигать большие костры на территории города без специального разрешения!

- Если вы разводите костер на своем участке, уведомлять Спасательный департамент об этом не требуется, однако в любом случае будьте осторожны и не пренебрегайте требованиями пожаробезопасности.

- Разводите костер или готовите гриль на специальном оборудовании — под рукой всегда должны быть первичные средства тушения. Огонь нельзя оставлять без надзора ни на минуту, а уходя, убедитесь, что он надежно потушен.

- Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в центр тревоги по номеру 112.

- Отправляясь на природу, знайте точно, где находитесь, чтобы в случае необходимости помощь добралась до вас максимально быстро.

- Все вопросы, касающиеся разведения костров, правил и требований пожаробезопасности, можно смело задавать по телефону 1524.