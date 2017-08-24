ФОТО: Жители Силламяэ получили от Восточного спасательного центра инфостенд

Вчера в Силламяэском садоводческом товариществе ”Спутник” состоялся инфодень, центральным моментом которого стала торжественная установка на въезде информационного стенда, сообщает Восточный спасательный центр.

Этот стенд — подарок товариществу от Восточного спасательного центра Спасательного департамента. Помимо тех весьма полезных материалов, которые уже стенд содержит, здесь оставлено место и для объявлений, которые жители смогут на нем оставлять, обмениваясь информацией друг с другом.

Спасатели приехали не с пустыми руками — привезли несколько килограммов грилль-колбасок и призы, которые в конце мероприятия разыграли среди жителей товарищества. В спокойной и дружеской обстановке можно было пообщаться со специалистами Восточного спасательного центра, задать интересующие вопросы, а также проконсультироваться с трубочистом о том, как правильно ухаживать за своими печами и каминами.

Отдельное внимание заслуживает зрелище, которое устроили для людей добровольцы — спасатели показали, что произойдет, если загоревшееся на плите масло начать тушить водой — пламя может взметнуться на несколько метров в высоту, что и продемонстрировали спасатели. После увиденного никому уже и в голову не придет тушить загоревшееся растительное масло с помощью воды.

Среди разыгранных призов были и ”вечные” дымовые датчики, срок службы которых без замены батареек — 10 лет. Датчики большинству пришлись весьма кстати, поскольку если в квартирах у многих они уже установлены, то на дачах установкой этих полезных приборов зачастую пренебрегают.

И, к сожалению, спасатели, выезжая на вызов и обнаружив полыхающее здание летнего жилища, вынуждены констатировать, что там отсутствует дымовой датчик, который мог бы дать возможность отреагировать на огонь раньше и сохранить имущество невредимым.