ФОТО: В Ляэне-Вирумаа проходят десятые всеэстонские соревнования профессиональных спасателей

Сегодня и завтра на тренировочной площадке Спасательного колледжа в Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа проходят традиционные соревнования профессиональных спасателей Eliitkomando 2017, сообщает Идаский спасательный центр Спасательного департамента.

15 лучших в Эстонии команды, которые выбирались по результатам отборных соревнований на местном уровне, соревнуются за почетное звание ”Элитная команда 2017”. По результатам первого дня лидируют спасатели из команды Кехра, на втором месте — фавориты прошлого года — спасательная команда Нымме, на третьем — команда Пярну-Яагупи.

Соревнования по традиции выстроены таким образом, чтобы ситуации были максимально приближены к ежедневной работе спасателей. Сегодня команды выполняли задания по тушению пожара, маневрированию на машинах и тыловой работе, домашнему консультированию и комбинированные упражнения. Завтрашний день начнется с соревнований по реагированию на дорожно-транспортное происшествие.