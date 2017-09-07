ФОТО: Спасательный департамент получил новые универсальные машины

В этом году благодаря ресурсам, выделенным Европейским фондом сплочения, Спасательный департамент обновил спасательную технику на 27,8 млн евро. Доля финансирования государства составила 15%, сообщает Спасательный департамент.

Весной в эксплуатацию были приняты новые автоцистерны и контейнеры, а на сегодняшний день в Эстонию прибыли и новые универсальные спасательные машины. Всего из средств Европейского фонда сплочения было приобретено 46 спасательных машин, последние из которых прибудут в Эстонию в октябре.

Больше всего в Спасательном департаменте используются универсальные спасательные машины, на которых спасатели выезжают на большинство вызовов.

Генеральный директор ведомства Куно Таммеару рассказал, что когда он пришел на работу в Спасательный департамент 25 лет назад, то основной спасательной машиной был советский ЗИЛ 130 или 131. ”В такие машины помещалось очень мало спасательного инвентаря. Например, в машинах было место только для пары топоров и лома. Сегодня же спасательные машины — это совсем другое дело. Большую часть спасательных операций можно осуществить с помощью этой машины и команды спасателей. Несомненно, спасательная машина сегодня неотъемлемая часть спасательной команды”, — подчеркнул Таммеару.

У новых спасательных машин усовершенствована проходимость по сложным ландшафтам. Большое внимание уделяется безопасности во время выезда. Машина оснащена современным спасательным инвентарем, полностью автоматической коробкой передач фирмы Alisson, благодаря которой осуществлять оперативный выезд гораздо быстрее и безопаснее, а также баком для воды на 3000 литров. По сравнению со старыми спасательными машинами, новые автомобили более устойчивы к низким температурам.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что благодаря Европейскому фонду сплочения, Спасательный департамент воплотил в жизнь самую крупную инвестицию за свою историю. Новые универсальные машины несомненно помогут спасательной готовности Эстонии оставаться по-прежнему на высоком уровне.

Ранее использованные департаментом универсальные спасательные машины будут переданы другим спасательным командам и добровольным дружинам.

Спасательная техника будет распределена исходя из региональной политики, густоты лесных массивов в уездах и загруженности графика выездов спасательных команд. Первые универсальные машины начали работу в Пыхьяском спасательном центре. Остальные машины будут распределены по спасательным центрам согласно специальной разнарядке.