ФОТО: Спасательный департамент начинает использование новых автоцистерн и квадроциклов

”Необходимость в малогабаритных, быстрых и с хорошей проходимостью квадроциклах особенно резко ощущается весной и летом, когда происходит больше всего лесных и ландшафтных пожаров. Именно благодаря такой технике в прошлом году мы смогли локализировать несколько мелких возгораний, которые могли перерасти в крупные пожары. Иногда для локализации пожара важно не большое количество воды, а быстро добраться к очагу возгорания, что не всегда могут большие спасательные машины”, — рассказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

Всего Спасательный департамент получит 33 комплекта техники, которые состоят из квадроциклов, пожарной арматуры, а также специальных прицепов, необходимых для транспорта квадроциклов. Шестиколесные квадроциклы оснащены 200 литровых баком для воды и пожарной арматурой. Также, благодаря специальному насосу, воду можно брать прямо из водоема. В случае необходимости пожарную арматуру можно легко демонтировать, а квадроцикл использовать для перевозки вещей или пострадавшего. Квадроциклы Спасательного департамент будут оснащены специальной маркировкой и эмблемами ведомства.

28 комплектов квадроциклов будет распределено по спасательным командам Эстонии, 4 комплекта получат и саперы Спасательного департамента. Три комплекта квадроциклов приобрели из средств Европейского фонда сплочения.

В этом году Спасательный департамент также обновит 6 автоцистерн. Новые автоцистерны похожи на предыдущие модели, основное отличие состоит в техническом оснащении. Новые автоцистерны длинной 7,9 метра, они оснащены кабиной нового поколения и вместительным баком.