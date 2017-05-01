ФОТО Спасательного департамента: Когда до трагедии — полшага

Весна снова вступила в свои права, и уже 1 мая спасателям Восточного спасательного центра пришлось выехать свыше чем на десять пожаров, вызванных горением сухой травы.

Эти фотографии и видео сделаны инспекторами по надзору за пожарной безопасностью Восточного центра Спасательного департамента с помощью дрона в районе Солдина, на заброшенном предприятии, на котором ранее хранились промышленные масла. На них очень хорошо видно, что довольно большая территория, на которой находилась невыкошенная сухая трава, была охвачена огнем. Инспектора говорят, что по счастью, погода в момент, когда это случилось (31 марта) была сырой, и несчастья не произошло. Теперь же, когда весна все серьезнее заявляет о своих правах, а новая трава еще не выросла, для спасателей в буквальном смысле начинается ”горячий” сезон: число вызовов на подобные пожары растет в геометрической прогрессии. А ведь этого можно было бы избежать.

По счастью, у этой территории есть хозяин. И эта территория охраняется. Там установлены камеры. Именно при помощи камеры работник обслуживающей объект охранной фирмы заметил, что на территории горит сухая трава. И — позвонил в центр тревоги. Когда спасатели прибыли на место, то поняли, что порядка трех гектаров (не малая на самом деле площадь) уже выгорело ранее. Но о тех возгораниях никто не уведомил. На фотографиях и видео прекрасно видно, что в окрестностях базы расположены жилые дома и линии электропередач. Будь погода чуть суше и ветер чуть сильнее, огонь вполне мог перекинуться на них. И тогда последствия были бы ощутимыми.

Почему же люди, живущие в окрестностях, не сообщили в центр тревоги, что неподалеку горит сухая трава? Возможно, на это уже не обращают особенного внимания до тех пор, пока огонь не подберется прям к порогу. В любом случае хочется с помощью этой истории еще раз обратить внимание на то, как важно замечать то, что может угрожать вашей безопасности или безопасности вашего соседа. Это — один из уроков всем нам. Второй урок собственнику, и не только ему, но и всем — не важно — хозяин ли вы большого предприятия с прилегающими территориями или же обычный хуторянин, владения которого ограничиваются небольшой поляной вокруг дома. Самое простое, что можно сделать, чтобы весной избежать опасности таких пожаров — выкосить сухую траву и убрать ее с территории еще осенью.

И — разумеется — разводя костер, не забывайте о правилах пожарной безопасности! Здесь же, на видео, хорошо видно, что разведенный кем-то из жителей окрестных домов костер находится чересчур близко к деревянному подсобному помещению. Помните, что площадка для открытого огня должна быть выбрана в 8-метровом удалении от различных помещений и легковоспламеняющихся материалов.

Впереди — лето, с его солнечными днями и прелестями отдыха на природе. Хочется пожелать всем только радостного отдыха у правильно разведенного костра без трагедий и потерь!