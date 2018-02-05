ФОТО: Новый проект Спасательного департамента сделает жизнь эстоноземельцев безопасней

В понедельник Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт побывал с рабочим визитом в Ида-Вирумаа. В Йыхвиском волостном управлении вместе с руководителями Спасательного департамента он участвовал в презентации новой программы ”Сделаем 500 домов Эстонии безопасными”.

Как отметила руководитель по коммуникациям Восточного спасательного департамента Евгения Парв, ”самые серьезные проблемы в домохозяйствах — это поврежденные системы печного отопления и электросистемы, неухоженные дымоходы и отсутствие дымовых датчиков. К проекту ”Сделаем безопасными 500 домов” привлечены все 79 самоуправлений Эстонии. Минимальная сумма, обеспеченная министерством — 3500 евро на ремонт систем для одного домохозяйства. Спасательный департамент ожидает от местных самоуправлений такого же вклада в проект.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару посетили 5 февраля квартиру живущей в Йыхвиской волости Тийны. Это одна из тысяч квартир, которые находятся в плачевном положении в плане пожаробезопасности. Тийна одна воспитывает троих детей и из-за проблем со здоровьем не может работать на полную ставку. Она попыталась своими силами отремонтировать находящуюся в аварийном состоянии электропроводку, но средств, чтобы завершить работу, не хватило. Квартира Тийны — одна из тех, которая примет участие в проекте Спасательного департамента ”Сделаем 500 домов Эстонии безопасными”, который финансируется из средств Министерства внутренних дел в размере 1,5 миллиона евро”.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал порталу Delfi, что за всю историю существования пожарной охраны Эстонии вкладываются средства — 1,5 миллиона евро для того, чтобы отремонтировать отопительные системы — печи, камины тем людям, у кого нет возможности сделать это самим. Откуда взялась цифра ”500 домов”?

”Мы посмотрели, во сколько это обойдется, вышло 3,5 тысячи евро в среднем на один объект. Хотелось бы, чтобы эта цифра была побольше, поэтому мы просим местные самоуправления по всей Эстонии включиться вместе с государством в эту программу. Хороший пример — Йыхвиская волость, которая активно подключилась к этому проекту. Если пример Йыхви найдет отклик по Эстонии, тогда можно будет отремонтировать около 800 домохозяйств. Однако цифра 500 означает и то, сколько, в среднем, по всей Эстонии случается пожаров в домохозяйствах из-за неисправных или ветхих отопительных систем”, — сказал министр.

Андрес Анвельт и руководители Спасательного департамента, а также Йыхвиский волостной старейшина Алексей Наумкин, которого министр поставил в пример как руководителя, одним из первых поддержавших проект, ответили на вопросы журналистов. В презентации также участвовал исполнительный директор Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Арно Россман.