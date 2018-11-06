06.11.2018, 19:30

ФОТО: Курильщики по-прежнему представляют для многоквартирных домов серьезную проблему

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 14 pilti
Päästeameti kortermajade kontrollreid Foto: Tiit Blaat

Сегодня репортер и фотограф Delfi вместе с инспектором Спасательного департамента Аннели Ансман отправились проверять пожарную безопасность в подъездах и подвалах дома по адресу Мустамяэ теэ, 132 в Таллинне.

Инспектор отметила, что ситуация с пожароопасностью в многоквартирных домах стала лучше, а председатель товарищества добавил, что большую проблему по-прежнему представляют курящие на балконах и в окна люди.

Поскольку председатель заблаговременно предупредил жильцов о проверке, то особых проблем в подъезде выявлено не было, а мелкие недочеты (в одном пролете стояла детская коляска, в другом — детский велосипед) председатель пообещал ликвидировать в течение двух недель.

Более красочная картина открылась у теплового узла в подвале, где уборщица свила себе ”гнездышко”, которое обустроила при помощи ковров, кресел и дивана. В пепельнице, которая находилась там же, лежала недокуренная сигарета.

Председатель дома сказал, что подавляющее большинство жителей осознают необходимость следовать правилам противопожарной безопасности, но есть маленький процент людей, которые, невзирая ни на что, держат в подъездах коляски и складируют вне своих боксов в подвалах разные вещи. Серьезной проблемой являются и жильцы, которые курят на балконе или в окно и бросают окурки на землю. Несколько недель назад по этой причине на одном из балконов в доме даже произошел небольшой пожар. ”Как-то надо прописать в законе, что нельзя курить на балконах и бросать вниз окурки. Это уже неоднократно вызывало пожары. С курильщиками все очень сложно”, — посетовал он.

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