ФОТО: Комнатные цветы, старая мебель и детская коляска в подъезде могут стоить человеческой жизни

В марте ушедшего года в социальном доме столичного Ласнамяэ подожгли детскую коляску. Возгорание произошло на пятом этаже в коридоре. Весь коридор охватил густой дым, а люди в своих квартирах оказались в ловушке. Вызов не был необычным. Складированные на лестничных клетках вещи — приманка для поджигателей.

В моде — минимализм, чем на лестничной клетке меньше вещей, тем лучше и безопаснее. Особенно это касается общественных помещений — таких, как коридор или подъезд. Жителям дома нужно договориться об общих правилах безопасности и найти решения проблем.

Лестничная клетка в доме должна быть полностью проходимой. Хранение на ней детских колясок, велосипедов и других вещей кажется практичным и удобным, однако идет в разрез с требованиями, предъявляемыми к пожарной безопасности, поскольку в случае пожара это ухудшит возможности эвакуации из здания.

Кампания по пожаробезопасности Спасательного департамента продолжится 15-19 января контролем многоквартирных домов, когда инспектора по надзору будут проверять проходимость эвакуационных путей, а также то, в каком состоянии находятся отопительные и электрические системы. Также будет обращаться внимание на складируемые на лестничных клетках легко возгорающиеся материалы.

Можно или нет?

Как правило, подъезды и подвалы являются публичными местами или местами общественного пользования, которые могут использовать все жители дома. Обычно использование общественных помещений описано во внутреннем порядке квартирного товарищества. В основном, там есть пункт о том, что использовать эти помещения необходимо исходя из их целевого назначения. Зачастую там упомянуто и то, что эти помещения необходимо держать свободными от различных складируемых вещей в связи с требованиями пожаробезопасности и с общими требованиями безопасности.

Темы, касающиеся вопросов пожаробезопасности необходимо регулярно поднимать на общих собраниях квартирного товарищества. Пожаробезопасность, так же, как и оплата счетов и долги — общая проблема жильцов всего дома. Рекомендовано установить в подъезд хотя бы один дымовой датчик и один 6-килограммовый огнетушитель.

А где тогда хранить вещи?

Это вопрос, который волнует многих родителей маленьких детей, потому что обычно проблемой является то, что коляску сложно занести в квартиру, в доме нет подвального помещения или же в самой квартире мало места для того, чтобы держать там коляску.

Для того, чтобы родители маленьких детей не оставались наедине с этой проблемой, необходимо через председателя квартирного товарищества или старшего по дому обсуждать это и договориться о том, где же и как жители дома могут хранить свои коляски или велосипеды. Стоит взвесить возможность ремонта в подвальных помещениях или организацию/постройку/пристройку для таких целей общего помещения. Еще одна возможность — снимать с коляски тканевое покрытие и заносить его в комнату, чтобы у поджигателей не было возможности совершить поджог.

В квартирных домах старого типа распространен обычай хранить у двери своей квартиры старую мебель. Обычно это выглядит как временное решение, когда, например, в квартиру куплен новый шкаф, а старый временно выставлен за дверь. И вроде бы его должны увезти на станцию отходов или дачу, но довольно быстро этот шкаф заполняется различными ненужными вещами (санки, цветочные горшки и проч.) и остается стоять на лестничной клетке на годы.

Многие квартирные товарищества раз в год заказывают в складчину большой контейнер, куда жители могут вынести ненужные крупногабаритные вещи. Конечно, в данном случае, нужно обязательно помочь с этим престарелым жителям дома, чтобы и у них была возможность избавиться от ненужного и могущего быть пожароопасным хлама.

Старая техника — новый дизайнерский тренд в подъездах

20 ноября прошлого года утром спасатели получили вызов в Пярну на улицу Роху, где в подъезде пятиэтажного дома дымил … холодильник. По сообщению звонившего, весь пятый этаж подъезда был задымлен. По приезду спасателей, из окна подъезда валил густой черный дым. Спасатели вошли в здание и нашли очаг возгорания за подъездной дверью. Горел холодильник, в котором хранили старую одежду.

Старая техника частенько в последнее время находит пристанище в подъезде. Люди все чаще могут позволить купить себе новую технику, которая становится доступнее, а старую убирают ”с глаз долой” — на лестничную клетку. Кроме того, что старая техника сужает эвакуационный путь, она еще и представляет опасность для окружающей среды, и добавляет работы спасательной службе.