30.08.2018, 20:28

ФОТО и ВИДЕО: На острове Пакри нашли и обезвредили более 150 немецких снарядов времен ВОВ

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rus.delfi.ee
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28 и 29 августа на острове Пакри состоялись плановые работы по разминированию, в ходе которых было найдено и обезврежено 158 снаряда. Найденные снаряды были немецкого происхождения времен ВОВ и весили примерно по 50 килограмм.

Работы по уничтожению снарядов были проведены Северо-эстонской группой разминирования в сотрудничестве с саперами Сил обороны и специально обученными водолазами.

Найденные снаряды были доставлены на дно моря, где и были уничтожены. ”Когда мы уничтожаем снаряды в таком количестве, то несомненно безопаснее всего это делать под водой. Также под водой намного меньше радиус опасности”, — рассказал руководитель Северо-эстонской группы по разминированию Райдо Таальманн. По его словам, такие плановые работы также хорошая возможность для сотрудничества и тренинга со стратегическими партнерами. ”Спасательный департамент, Военно-морские силы Эстонии и Силы обороны заботятся о том чтобы эстоноземельцы жили в безопасности. Это также означает, что мы должны вместе участвовать на учениях и тесно сотрудничать”, — добавил Таальманн.

В операции прияли участи водолазы и специально для них оснащенный корабль Wambola. Водолазы были оснащены специальным современным оборудованием, которое помогает проводить работы по подводному разминированию и нырять на глубину до 55 метров.

В последнее время было зарегистрировано несколько крупномасштабных находок снарядов. С одной стороны люди стали больше сообщать о находках, а с другой стороны снаряды, которые долгое время находились под землей начинают медленно подниматься на поверхность. Чем больше снаряд, тем глубже в земле он находится и тем медленнее поднимается на поверхность.

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства могут быть очень разной формы и размера. Не легко определить их состояния по внешним данным. Предметы, которым вы не можете дать имя или определить их предназначение могут быть взрывоопасными. Если вы нашли подозрительный предмет, то поступайте следующим образом:

· Сообщите о находке по телефону 112. Сообщи об опасности и всем, кто поблизости.
· Не трогай и не пытайся передвинуть найденный предмет. Оставь его там где и обнаружил.
· Отметь местонахождение предмета, используя для этого подручный материал или мобильные устройства. Вы находитесь на безопасном расстоянии тогда, когда уже не видите этот предмет. Исходите их следующего соображения — ”Если вы видите предмет, то и предмет видит вас”.
· Не бойтесь наказания, если прибывшие на место саперы обнаружат, что предмет н е представляет никакой угрозы. Даже у саперов свой девиз — лучше боятся, чем сожалеть. Исходите и вы от этого.

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