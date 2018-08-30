ФОТО и ВИДЕО: На острове Пакри нашли и обезвредили более 150 немецких снарядов времен ВОВ

В последнее время было зарегистрировано несколько крупномасштабных находок снарядов. С одной стороны люди стали больше сообщать о находках, а с другой стороны снаряды, которые долгое время находились под землей начинают медленно подниматься на поверхность. Чем больше снаряд, тем глубже в земле он находится и тем медленнее поднимается на поверхность.

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства могут быть очень разной формы и размера. Не легко определить их состояния по внешним данным. Предметы, которым вы не можете дать имя или определить их предназначение могут быть взрывоопасными. Если вы нашли подозрительный предмет, то поступайте следующим образом:

· Сообщите о находке по телефону 112. Сообщи об опасности и всем, кто поблизости.

· Не трогай и не пытайся передвинуть найденный предмет. Оставь его там где и обнаружил.

· Отметь местонахождение предмета, используя для этого подручный материал или мобильные устройства. Вы находитесь на безопасном расстоянии тогда, когда уже не видите этот предмет. Исходите их следующего соображения — ”Если вы видите предмет, то и предмет видит вас”.

· Не бойтесь наказания, если прибывшие на место саперы обнаружат, что предмет н е представляет никакой угрозы. Даже у саперов свой девиз — лучше боятся, чем сожалеть. Исходите и вы от этого.