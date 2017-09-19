Päästja
19.09.2017, 18:20

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Спасательный департамент наградил 64 человека знаком отличия за спасательную службу

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Андрес Путтинг
Видео и фото: Андрес Путтинг
EST
Galerii: 78 pilti
Päästeamet jagas teenetemärke ja auhindu Foto: Andres Putting

Во вторник, 19 сентября, в аудитории Художественного музея Эстонии (KUMU) состоялась церемония вручения знаков отличия за спасательную службу.

Генеральный директор спасательного департамента Куно Таммеару вместе с министром внутренних дел Андресом Анвельтом вручили 64 знака отличия.

На торжественной церемонии наградили спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли вклад в развитие спасательной деятельности. Всего было вручено 64 знака отличия — три золотых креста, три серебряных креста, 28 медалей за вклад в развитие спасательной службы и 30 медалей за спасение жизни.

Своими историями с Delfi поделились таллинец Борис Цветков и нарвитянин Максим Андреев. За что они сегодня получили медали из рук министра? Что их побудило совершить отважные поступки? Смотрите видео Delfi!

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