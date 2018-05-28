28.05.2018, 13:10

ФОТО: Езда на квадроцикле привела к масштабному возгоранию торфяника

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Спасательный департамент просит так не делать!
rus.delfi.ee
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ФОТО: Езда на квадроцикле привела к масштабному возгоранию торфяника
Päästeamet

В субботу 26 мая в 10.51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ида-Вирумаа в волости Тойла распространяется запах горения торфа.

Спасатели выяснили, что возгорание произошло в районе деревни Конью, неподалеку от карьера Сюсинымме. Работы по тушению торфяника затруднены из-за болотистой почвы, которая не дает подобраться к очагу возгорания.

Päästeamet

Масштаб возгорания — порядка двух гектаров. В тушении задействованы ресурсы спасательных команд Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Жителям возгорание опасности не представляет.

Päästeamet

Когда спасатели прибыли на место, то заметили неподалеку свежие следы квадроцикла. Исходя из этого, можно предположить, что возгорание могло произойти именно по причине использования этого транспортного средства.

Спасательный департамент просит жителей не ездить на квадроциклах по торфяным почвам в пожароопасное время. Торф забивается под глушитель квадроцикла, нагревается там до высоких температур и, выпадая назад, может стать причиной пожара. К сожалению, такой пожар распространяется быстро и трудно поддается тушению, требуя больших ресурсов, вследствие чего может ухудшиться доступность спасателей для других важных вызовов.

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