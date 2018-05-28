ФОТО: Езда на квадроцикле привела к масштабному возгоранию торфяника

В субботу 26 мая в 10.51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ида-Вирумаа в волости Тойла распространяется запах горения торфа.

Спасатели выяснили, что возгорание произошло в районе деревни Конью, неподалеку от карьера Сюсинымме. Работы по тушению торфяника затруднены из-за болотистой почвы, которая не дает подобраться к очагу возгорания.

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Масштаб возгорания — порядка двух гектаров. В тушении задействованы ресурсы спасательных команд Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Жителям возгорание опасности не представляет.

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Когда спасатели прибыли на место, то заметили неподалеку свежие следы квадроцикла. Исходя из этого, можно предположить, что возгорание могло произойти именно по причине использования этого транспортного средства.