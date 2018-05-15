15.05.2018, 20:10

ФОТО: День рождения спасательной команды Кохтла-Ярве — радуга и шашлыки

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rus.delfi.ee
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Kohtla-Järve päästekomando sünnipäev Foto: Jevgenia Parv

В свой 113 день рождения Кохтла-Ярвеская спасательная команда пригласила в гости своих хороших друзей и партнеров, а также ребят из детского дома Кохтла-Нымме, с которым спасателей связывает давнее сотрудничество, говорится в пресс-релизе.

Спасатели появились на территории нынешнего города раньше, чем родился сам город. Исторически на территории нынешнего города раньше действовали три пожарных общества. Сейчас в спасательной команде Кохтла-Ярве работает 27 человек, постоянно на смене пятеро спасателей. Кохтла-Ярвеская команда уникальна, исходя из особенностей региона — она одна из четырех команд в Эстонии, которая в состоянии разрешить ЧП с утечкой нефти и химическими утечками.

Со спасательной командой Кохтла-Ярве успешно сотрудничает местное самоуправление, вице-мэр города Нина Алексеева тоже пришла поздравить ребят с праздником. Поздравило с днем рождения кохтла-ярвеских спасателей и Кохтла-Ярвеское отделение Таллинской высшей школы здравоохранения, с которым у местных спасателей идет активное сотрудничество как на учениях, так на проектном уровне. Поздравили спасателей и представители местного химического предприятия VKG Grupp.

Спасатели порадовали гостей, показав, как с помошью шлангов для тушения пожаров можно сделать радугу, и накормили шашлыками.

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