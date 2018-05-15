ФОТО: День рождения спасательной команды Кохтла-Ярве — радуга и шашлыки

Со спасательной командой Кохтла-Ярве успешно сотрудничает местное самоуправление, вице-мэр города Нина Алексеева тоже пришла поздравить ребят с праздником. Поздравило с днем рождения кохтла-ярвеских спасателей и Кохтла-Ярвеское отделение Таллинской высшей школы здравоохранения, с которым у местных спасателей идет активное сотрудничество как на учениях, так на проектном уровне. Поздравили спасателей и представители местного химического предприятия VKG Grupp.

Спасатели порадовали гостей, показав, как с помошью шлангов для тушения пожаров можно сделать радугу, и накормили шашлыками.