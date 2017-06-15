Департамент призывает всех положить в судно спасательный жилет

В этом году Спасательный департамент продолжит повышать осведомленность населения о необходимости использования спасательного жилета в водном судне. Начавшаяся кампания ”Жилет спасет в воде” призывает людей носить спасательный жилет с гордостью, значится в пресс-релизе.

Если использование ремня безопасности в машине сегодня стало нормой, то спасательный жилет в водном судне используют только 50% людей. Первый раз о важности спасательного жилета департамент говорил прошлым летом, а основной целью кампании было донести до населения важность использования жилета в лодке.

В 2016 году в Эстонии утонуло 47 человек. Спасательный жилет был одет только у одного погибшего. Каждый третий утонул в озере, поэтому стоит помнить, что спасательный жилет необходимо использовать, находясь не только в открытом море, а также находясь на реке, озере и маленьких водоемах. В прошлом году в Эстонии утонуло 3,5 человека на 100 000 населения. В сравнении с северными странами количество утонувших в Эстонии гораздо выше.

По словам директора отдела профилактики Спасательного департамента Индрека Интса предыдущие кампании по водной безопасности ведомства были сконцентрированы на двух темах — плавание в нетрезвом состоянии и важность спасательного жилета. ”Тема летней кампании была обусловлена как печальной статистикой, так и тем, что люди продолжают беспечно относится к водной безопасности. Поэтому в этом году Спасательный департамент сосредоточит свое внимание снова на важности использования спасательного жилета”, — сказал Интс.

В рамках кампании по водной безопасности Спасательный департамент организует по всей Эстонии 82 дня безопасности, а также 60 мероприятий будет организовано спасателями-добровольцами. На днях безопасности будут представлены инновативные решения для повышения осведомленности. Например, можно будет сфотографироваться у так называемой ”greenscreen”, а также потренироваться безопасности используя специальное решение виртуальной реальности. Несомненно, на днях безопасности можно будет и познакомиться ближе со спасательным жилетом. Также летом пройдет и серия обучений по водной безопасности в детских лагерях.

В этом году Спасательный департамент расширил круг партнеров и привлек в кампанию несколько новых партнеров по сотрудничеству. Так, например, в эфире радио KUKU можно послушать специальную передачу под названием ”Трезвый развозчик”, а благодаря специальному решению от команды проекта ”Деломер” начиная с 12 июня можно дать обещание, связанное с водной безопасностью.