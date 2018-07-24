24.07.2018, 10:16

Департамент призывает более 200 спасателей-добровольцев пройти медосмотр, иначе — лишатся своего статуса

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal Rääka külas oli maastitulekahju
Foto: Kenno Soo

По данным Спасательного департамента, у 229 спасателей-добровольцев истек срок действия медицинской справки. Спасателей-добровольцев без действующей медицинской справки невозможно привлечь к спасательным или превентивным работам, а согласно закону о спасательной службе они лишаются статуса спасателя-добровольца.

Работа спасателя, в том числе и спасателя-добровольца, напряженная и требует крепкого физического и духовного здоровья. Спасатели-добровольцы, также, как и профессиональные спасатели должны регулярно осматриваться у врача, а информацию о состоянии здоровья должны регулярно предъявлять Спасательному департаменту. Ведомство, в свою очередь, контролирует срок действия медицинских справок раз в квартал.

Спасателей-добровольцев без действующей медицинской справки невозможно привлечь к спасательным или превентивным работам, а согласно закону о спасательной службе они лишаются статуса спасателя-добровольца. Независимо от статуса, они могут по-прежнему входить в состав добровольных дружин и сообществ и заниматься там другими работами.

У Спасательного департамента 117 контрактных добровольных дружин, 3 договора с резервными спасательными командами и 21 договор с организациями, занимающихся только превентивной работой. Всего в рядах ведомства 2082 спасателя-добровольца. Спасательный департамент привлекает спасателей-добровольцев в разные работы на основе гражданско-правового договора. Спасатели-добровольцы проходят специальное основательное обучение и получают разрешение на участие в спасательных работах.

Каждые 5 лет спасатель-доброволец должен проходить медицинский осмотр у семейного врача. Семейный врач выдает медицинскую справку, которую необходимо предъявить Спасательному департаменту. Спасательный департамент также акцептирует справку о здоровье, выданную водителю механического транспортного средства, если с момента выдачи не прошло больше 5 лет.

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