Департамент призывает более 200 спасателей-добровольцев пройти медосмотр, иначе — лишатся своего статуса

По данным Спасательного департамента, у 229 спасателей-добровольцев истек срок действия медицинской справки. Спасателей-добровольцев без действующей медицинской справки невозможно привлечь к спасательным или превентивным работам, а согласно закону о спасательной службе они лишаются статуса спасателя-добровольца.

Работа спасателя, в том числе и спасателя-добровольца, напряженная и требует крепкого физического и духовного здоровья. Спасатели-добровольцы, также, как и профессиональные спасатели должны регулярно осматриваться у врача, а информацию о состоянии здоровья должны регулярно предъявлять Спасательному департаменту. Ведомство, в свою очередь, контролирует срок действия медицинских справок раз в квартал.

Спасателей-добровольцев без действующей медицинской справки невозможно привлечь к спасательным или превентивным работам, а согласно закону о спасательной службе они лишаются статуса спасателя-добровольца. Независимо от статуса, они могут по-прежнему входить в состав добровольных дружин и сообществ и заниматься там другими работами.