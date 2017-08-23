Департамент: на корабле спасательный инвентарь должен быть для каждого пассажира

10 лет назад в южном штате Индии Андхра-Прадеше затонул перегруженный корабль. В следствии этого утонуло несколько десятков человек. Аналогичной несчастный случай мог произойти и на этих выходных на фестивале реки Эмайыги, когда на борту корабля Jõmmu находилось народа в три раза больше дозволенного.

По словам эксперта отдела превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала, многие люди не ощущают опасность и думают, что в Эстонии с ними ничего подобного произойти не может.

”С каждым годом люди все больше и больше времени проводят на воде. Не стоит забывать, что к маломерным водным суднам установлены определенные требования, которых следует придерживаться”, — рассказал Виркала.

”Требования в отношении спасательного инвентаря для маломерного водного судна прописаны в законе о безопасности мореплавания. На борту такого судна необходимо наличие как минимум одного спасательного жилета или иного спасательного инвентаря, используемого для спасения на воде, на каждого пассажира в соответствии с категорией данного судна. Спасательный инвентарь должен быть сертифицирован, помечен надлежащим образом, а его регулярное обслуживание должно соответствовать инструкциям завода-производителя.

Виркала рассказал, что если в салон автомобиля помещается 5 пассажиров, то в такой машине нельзя перевозить в три раза больше народа. Почему-то в случае водного транспорта люди забывают об этих правилах. ”При этом бытует мнение, что такое поведение не опасное и закон не нарушается”, — добавил он.

Спасательный департамент напоминает, что каждый человек должен сам чувствовать свою ответственность и воспользоваться правом узнать информацию о спасательном инвентаре и грузоподъемности судна.

Этим летом утонуло 20 человек, из которых 10 в августе месяце.