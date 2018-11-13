Департамент: большинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

"Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой являются оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель. К сожалению, и на это раз картина не изменилась. Стоит понимать, что посторонние вещи на лестничных площадках и коридорах помешают эвакуации людей в случае несчастного случая”, — сказал эксперт отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райн Пыллу. По словам Пыллу, были обнаружены проблемы с открытыми противопожарными дверьми или их отсутствием.

"Правила пожарной безопасности существуют не просто так, а выполнять их надо не для инспектора ведомства, а для самих себя и обеспечения своей же безопасности. Огонь не знает границ и люди сами должны задуматься, как они быстро выберутся из квартиры в чрезвычайной ситуации”, — сказал Пыллу.

Спасательный департамент проверяет соблюдение правил пожарной безопасности ежедневно. Также департамент проводит различные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают создать общую картину по пожарной безопасности. В 2018 году Спасательный департамент провел уже пять рейдов, из которых три рейда были совершены в многоквартирные дома, один — в учебные учреждения и один — в учреждения опеки. В конце года Спасательный департамент планирует рейды по торговых центрам Эстонии.