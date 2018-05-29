Чтобы не оказалось поздно. Спасательный департамент просит не оставлять детей без присмотра

Наступило время выпускных в детских садах, а также дни, когда на выходные мы хотим провести время со своими близкими и отправляемся на дачи или на природу, чтобы отдохнуть. Во время праздничной суматохи необходимо еще внимательнее следить за детьми, чтобы не случилось несчастья, сообщает Спасательный департамент.
Во время встречи гостей, подготовки к совместному времяпровождению, дети частенько остаются предоставленными сами себе. Руководитель общества спасения на водах Герт Тедер говорит, что родители часто думают, что могут делать несколько дел одновременно.
”Жизнь однако показывает, что в то самое время, когда ты занят чем-то другим, ребенок уже может оказаться на берегу озера или на краю бассейна — водоем всегда привлекает детей и, к сожалению, несчастье может случиться слишком быстро”, — добавляет Тедер. Чаще всего родители всплескивают руками ”Ну я же только на минуточки отвернулся, только на мгновение отошел!”.