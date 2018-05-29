29.05.2018, 20:40

Чтобы не оказалось поздно. Спасательный департамент просит не оставлять детей без присмотра

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rus.delfi.ee
EST 2
Чтобы не оказалось поздно. Спасательный департамент просит не оставлять детей без присмотра
Päästeamet

Наступило время выпускных в детских садах, а также дни, когда на выходные мы хотим провести время со своими близкими и отправляемся на дачи или на природу, чтобы отдохнуть. Во время праздничной суматохи необходимо еще внимательнее следить за детьми, чтобы не случилось несчастья, сообщает Спасательный департамент.

Во время встречи гостей, подготовки к совместному времяпровождению, дети частенько остаются предоставленными сами себе. Руководитель общества спасения на водах Герт Тедер говорит, что родители часто думают, что могут делать несколько дел одновременно.

”Жизнь однако показывает, что в то самое время, когда ты занят чем-то другим, ребенок уже может оказаться на берегу озера или на краю бассейна — водоем всегда привлекает детей и, к сожалению, несчастье может случиться слишком быстро”, — добавляет Тедер. Чаще всего родители всплескивают руками ”Ну я же только на минуточки отвернулся, только на мгновение отошел!”.

Эксперт Спасательного департамент Микко Виркала говорит о том, что помимо домашней суеты, родителей отвлекает от детей и мобильный телефон. Спасатель каждый день замечает людей, которые идут по улицам, погруженные в этот девайс. ”Так же и дома. Молодые родители общаются по интернету и на мгновение могут забыть об окружающей действительности”, — отмечает он. Считают, что достаточно того, что они иногда отрывают взгляд от телефона, а ведь утонуть можно за секунды.

Спутником летних вечеринок зачастую является алкоголь. Ни один ребенок не должен сидеть рядом со своими пьяными родителями или другими взрослыми. Дети невольно перенимают все привычки и образ жизни родителей. Именно поэтому стоит серьезно подумать, нужен ли алкоголь на семейной вечеринке, где присутствуют дети. Это еще более серьезно в контексте того, что алкоголь притупляет внимание.

Советы тем, кто хочет сделать свою жизнь безопаснее:

Домашний водоем для маленьких детей крайне опасен! Оградите его чем-то или же накрывайте так, чтобы было невозможно добраться до воды. Опасны любые глубокие емкости, наполненные водой.

Убедитесь в том, что батут хорошо закреплен, и, прыгая на нем, человек не подвергается опасности падения. Если берете батут в аренду, убедитесь в его безопасности.

ТОП

Проверьте велосипед, скейт и подобные им средства развлечения. Убедитесь в том, что ребенок носит защитный шлем и при необходимости использует иное защитное оборудование. Будьте всегда примером своим детям, используя защиту.

Делая шашлыки имейте в виду, что спички и жидкость для разжигания представляют опасность для детей, и исключите возможность их доступности.

Сотрудничайте с соседями. Зачастую именно соседи первыми замечают опасность и звонят на номер 112.

Говорите с детьми о безопасности!

Вся информация о безопасности на воде — на страничке www.veeohutus.ee

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