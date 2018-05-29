Чтобы не оказалось поздно. Спасательный департамент просит не оставлять детей без присмотра

Эксперт Спасательного департамент Микко Виркала говорит о том, что помимо домашней суеты, родителей отвлекает от детей и мобильный телефон. Спасатель каждый день замечает людей, которые идут по улицам, погруженные в этот девайс. ”Так же и дома. Молодые родители общаются по интернету и на мгновение могут забыть об окружающей действительности”, — отмечает он. Считают, что достаточно того, что они иногда отрывают взгляд от телефона, а ведь утонуть можно за секунды.

Спутником летних вечеринок зачастую является алкоголь. Ни один ребенок не должен сидеть рядом со своими пьяными родителями или другими взрослыми. Дети невольно перенимают все привычки и образ жизни родителей. Именно поэтому стоит серьезно подумать, нужен ли алкоголь на семейной вечеринке, где присутствуют дети. Это еще более серьезно в контексте того, что алкоголь притупляет внимание.

Советы тем, кто хочет сделать свою жизнь безопаснее:

Домашний водоем для маленьких детей крайне опасен! Оградите его чем-то или же накрывайте так, чтобы было невозможно добраться до воды. Опасны любые глубокие емкости, наполненные водой.

Убедитесь в том, что батут хорошо закреплен, и, прыгая на нем, человек не подвергается опасности падения. Если берете батут в аренду, убедитесь в его безопасности.

Проверьте велосипед, скейт и подобные им средства развлечения. Убедитесь в том, что ребенок носит защитный шлем и при необходимости использует иное защитное оборудование. Будьте всегда примером своим детям, используя защиту.

Делая шашлыки имейте в виду, что спички и жидкость для разжигания представляют опасность для детей, и исключите возможность их доступности.

Сотрудничайте с соседями. Зачастую именно соседи первыми замечают опасность и звонят на номер 112.

Говорите с детьми о безопасности!

Вся информация о безопасности на воде — на страничке www.veeohutus.ee