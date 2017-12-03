Чиновник Спасательного департамента: пожаробезопасность многоквартирных домов их рук вон плоха

Количество жителей, живущих в многоквартирных домах Эстонии, а особенно Таллинна, велико. В Эстонии в среднем горит два дома в день, многие из них — квартиры в многоквартирных домах, пишет Прийт Лаос, руководитель Северного спасательного центра

Важно то, что вспыхнувший в одной квартире пожар, частично или в полной мере затронет всех живущих в здании. Чем больше дом, тем большее количество жителей пострадает. Но правило действует и от обратного — одна квартира, в которой заботятся о безопасности, помогает сохранить общую безопасность во всем доме.

Мы тщательно проанализировали пожары, случившиеся в последние годы. Инспектора Спасательного департамента провели в этих домах несчетное количество рейдов. Тем спасателям, которые проводят домашние консультирования, мы отправили важную информацию и, разумеется, важно были именно общение с жителями напрямую. Все это как в обычном рабочем порядке, так и после конкретных пожаров. Полученная информация довольно сурова: пожаробезопасность многоквартирных домов их рук вон плоха. Основные проблемы проявляются в построенных в прошлом столетии домах. Эти спроектированные и построенные в свое время здания были построены с учетом действующих на тот момент норм безопасности, однако некоторые методы, устройства и техносистемы, поддерживающие пожаробезопасность, либо амортизированы на данный момент, либо перестроены таким образом, что более не выполняют своих первоначальных задач.

Вильде, 112

Один ”значимый” пожар произошел 27 мая текущего года в Таллинне по адресу Вильде теэ, 112. Пожар начался в двухкомнатной квартире на седьмом этаже дома с этим запоминающимся номером. Причиной стало небрежное курение, и, к сожалению, квартира была полностью уничтожена.

Пострадали и соседние квартиры — от дыма, копоти и затоплений, вызванных тушением. Так или иначе пожар затронул весь дом. Дымового датчика в квартире не оказалось, и на момент обнаружения пожара огонь захватил уже целую комнату. Прямой опасности подверглись жители из соседних квартир. Их жизни спасло на самом деле следование четкие руководствам, поступающим из Центра тревоги, поскольку выйти из здания самостоятельно они не смогли.

Находящиеся на этажах эвакуационные двери, которые ведут на свободную от дыма лестничную клетку, были заперты и снаружи открывались только ключами. Поиск ключей в условиях чрезвычайной ситуации, которой является пожар, может окончиться серьезными повреждениями здоровья или даже смертью.

В этот раз, благодаря счастливом случаю, все обошлось. Семерых человек отправили на осмотр в больницу, серьезных увечий здоровью они не получили.

Однако счастливый случай — не самый лучший спутник тогда, когда речь идет о заботе о безопасности или пожаре. Его может и не быть рядом в этот момент. Спасение жизни и здоровья обеспечивает правильная подготовка и определенные действия, проведенные своевременно. Важны знания и умение применить их на практике. Квартирное товарищество устраняет последствия пожара и поныне. Верим, что жители сделали правильные выводы.

Таких многоквартирных домов как на Вильде, 112 в Таллинне и в остальных местах Эстонии множество. И, к сожалению, там так же не обеспечены должные возможности для того, чтобы люди могли спастись во время пожара.

Основные ошибки:

· не установлены противопожарные секции

· распространение дыма непрогнозируемо (вентиляционные отверстия могут быть заделаны)

· внутридомовая система пожарных рукавов и осушения находится в нерабочем состоянии

· эвакуационные пути заставлены и эвакуационные двери не открываются снаружи

· из-за неправильно организованной парковки около дома спасателям нет возможности среагировать быстрее

Ответственность и интерес в контексте общей безопасности

Вытекающая из закона ответственность за безопасность в общем случае определена, и все задачи, которые необходимо выполнить для ее обеспечения, довольно прозрачны. В рамках одной квартиры за безопасность в ней отвечает владелец или арендодатель, если это определено в договоре аренды. Находящиеся же помещения общего пользования — лестничные клетки, подъезды, техносистемы здания — зона ответственности квартирного товарищества.

Интерес же заботиться о безопасности — довольно широкое понятие и касается вдобавок к собственникам всех остальных — тех, кто живет в этом доме или даже ходит в гости. Поскольку все, связанные со зданием тем или иным образом люди, будут связаны и с последствиями возможного пожара.

В интересах жителей в первую очередь предотвратить пожар и оборудовать свою квартиру всеми необходимыми средствами: дымовым датчиком (который, к тому же, необходим по закону), огнетушителем, противопожарным одеялом на кухне и т.д. Так же важно хорошо знать свою квартиру или дом, чтобы быть уверенным в том, что в случае эвакуации будет возможность быстро выбраться на свежий воздух с, так сказать, голыми руками — без использования ключей или иных отпирающих двери средств. Интерес квартирного товарищества в аспекте общей безопасности, в свою очередь, состоит в том, чтобы регулярно выделять из общих средств деньги на восстановление и ремонт амортизированных систем, дабы безопасная среда стала ”второй кожей” дома, что, в свою очередь, кстати, повышает ценность дома на рынке недвижимости.

Нужно помнить о том, что дом — это не только квартира, но и все здание со всеми прилегающими постройками. Обращайте внимание на то, что самовольная перестройка без проектирования может повлечь за собой ухудшение структуры безопасности здания, что, в свою очередь, пагубно влияет на безопасность его жителей.

Безопасная жизненная среда и защищенный дом — эти понятия должны быть для всех общей и прозрачной целью. Для заботы о безопасности есть различные методы, многие из которых доступны и просты. Вклад в общую безопасность — дело каждого жителя дома. А Спасательный департамент всегда готов поддержать советом деятельность жителей и квартирных товариществ, направленную на укрепление безопасности.