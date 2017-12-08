Безопасность как приоритет

”Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”. Пословица отражает положение дел в нашей стране в плане пожаробезопасности. Это крайне прискорбно. Есть и хорошая новость — сознательность жителей Эстонии медленно, но верно растет. Зацепимся за слово ”медленно”, подумаем, с чем это связано и попробуем найти решение.

Каждый выезд на пожар, естественно, регистрирует специальная система. И каждый связанный с этим работник Спасательного департамента, в том числе и сотрудники коммуникационного отдела, видят и слышат (по рации), что происходит. Стоит ли рассказывать, что очередная гибель человека в пожаре воспринимается как личное горе? Уверена, что как личное горе воспринимают его и остальные жители нашей страны в момент, когда читают сообщение о трагедии в прессе или слышат по радио. А теперь подумаем вместе о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить трагическую статистику.

О дымовых датчиках твердится уже много лет. Спасательный департамент непрерывно проводит различные информационные кампании, призывающие людей не игнорировать требование об установке датчиков дыма. 4 декабря — пожар в Пюсси, закончившийся гибелью человека. Дымовой датчик был установлен, но из него была извлечена батарейка.

Давайте начнем с себя. Проверим, работают ли установленные в наших квартирах датчики. Установим их в каждую из закрывающихся комнат квартиры. Поговорим с соседом/родственниками/детьми/родителями о необходимости наличия датчика. В конце концов, подарим им эти датчики. Приобретем огнетушитель и противопожарные одеяла. Культура безопасности рождается посредством безопасного поведения и осведомленности, важен вклад каждого человека в эту культуру, потому что он ведет к достижению результата, когда эта самая культура безопасности станет чем-то естественным.

Наш дом — наша крепость. Все верно. Но наш дом может в один момент перестать быть этой самой крепостью, в тот момент, когда сосед, из дымового датчика которого извлечена батарейка, уснет с непотушенной сигаретой… В интересах общей безопасности в случае необходимости нам, пожалуй, следует поддержать тех своих соседей, кто не в состоянии справиться сам с проблемами, связанными с обеспечением безопасности. Это может быть как непосредственная беседа, так и предложенная в виде дымового датчика помощь. Даже просто обращение внимания на какие-то ”слабые звенья” в цепи общей безопасности квартирного товарищества, принесут свои плоды. Это и обращение в службы социальной защиты, находящиеся в ведомстве местного самоуправления, и многое другое. Задача местного самоуправления — поддержать тех, кто плохо справляется с обеспечением собственной безопасности и помочь им сделать жилье безопасным. А наша задача — заметить живущих с нами рядом тех, кто не в состоянии по каким-либо причинам позаботиться о безопасности. И, разумеется, всегда можно позвонить по номеру 1524 и получить совет от спасателей.

Недавние рейды инспекторов Восточного спасательного центра в образовательные учреждения Ида-Вирумаа, прямо скажем, не порадовали. А ведь речь идет о безопасности детей! Абсолютно понятно, что местные самоуправления стараются сохранить некий баланс в оказании жизненно важных услуг и остаться при этом в рамках бюджета. Понятно, что деньги не берутся из воздуха. Но это вопрос приоритетов, не так ли? Нельзя отмахнуться от требований инспекторов по надзору за пожарной безопасностью и оставить их советы без внимания. Потому что речь идет о детях! В детских садах все металлические лестницы, ведущие наружу в виде путей эвакуации, следовало бы заменить безопасными и более подходящими для эвакуации маленьких детей пластиковыми тоннелями, которыми оборудованы подобные учреждения в соседних странах европейского пространства. Спасательный департамент готов сотрудничать с каждым, кто хочет внести свою лепту в общую безопасность. С квартирными товариществами, различными организациями некоммерческого сектора, с добровольцами, с местными органами власти, с полицией и соцслужбами. А также с каждым из простых жителей, для которых безопасность — не пустой звук, а приоритет.