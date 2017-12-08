08.12.2017, 12:50

Безопасность как приоритет


Евгения Парв, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
Евгения Парв, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
EST
Безопасность как приоритет
Päästeamet

”Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”. Пословица отражает положение дел в нашей стране в плане пожаробезопасности. Это крайне прискорбно. Есть и хорошая новость — сознательность жителей Эстонии медленно, но верно растет. Зацепимся за слово ”медленно”, подумаем, с чем это связано и попробуем найти решение.

Каждый выезд на пожар, естественно, регистрирует специальная система. И каждый связанный с этим работник Спасательного департамента, в том числе и сотрудники коммуникационного отдела, видят и слышат (по рации), что происходит. Стоит ли рассказывать, что очередная гибель человека в пожаре воспринимается как личное горе? Уверена, что как личное горе воспринимают его и остальные жители нашей страны в момент, когда читают сообщение о трагедии в прессе или слышат по радио. А теперь подумаем вместе о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить трагическую статистику.

О дымовых датчиках твердится уже много лет. Спасательный департамент непрерывно проводит различные информационные кампании, призывающие людей не игнорировать требование об установке датчиков дыма. 4 декабря — пожар в Пюсси, закончившийся гибелью человека. Дымовой датчик был установлен, но из него была извлечена батарейка.

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Давайте начнем с себя. Проверим, работают ли установленные в наших квартирах датчики. Установим их в каждую из закрывающихся комнат квартиры. Поговорим с соседом/родственниками/детьми/родителями о необходимости наличия датчика. В конце концов, подарим им эти датчики. Приобретем огнетушитель и противопожарные одеяла. Культура безопасности рождается посредством безопасного поведения и осведомленности, важен вклад каждого человека в эту культуру, потому что он ведет к достижению результата, когда эта самая культура безопасности станет чем-то естественным.

Наш дом — наша крепость. Все верно. Но наш дом может в один момент перестать быть этой самой крепостью, в тот момент, когда сосед, из дымового датчика которого извлечена батарейка, уснет с непотушенной сигаретой… В интересах общей безопасности в случае необходимости нам, пожалуй, следует поддержать тех своих соседей, кто не в состоянии справиться сам с проблемами, связанными с обеспечением безопасности. Это может быть как непосредственная беседа, так и предложенная в виде дымового датчика помощь. Даже просто обращение внимания на какие-то ”слабые звенья” в цепи общей безопасности квартирного товарищества, принесут свои плоды. Это и обращение в службы социальной защиты, находящиеся в ведомстве местного самоуправления, и многое другое. Задача местного самоуправления — поддержать тех, кто плохо справляется с обеспечением собственной безопасности и помочь им сделать жилье безопасным. А наша задача — заметить живущих с нами рядом тех, кто не в состоянии по каким-либо причинам позаботиться о безопасности. И, разумеется, всегда можно позвонить по номеру 1524 и получить совет от спасателей.

Недавние рейды инспекторов Восточного спасательного центра в образовательные учреждения Ида-Вирумаа, прямо скажем, не порадовали. А ведь речь идет о безопасности детей! Абсолютно понятно, что местные самоуправления стараются сохранить некий баланс в оказании жизненно важных услуг и остаться при этом в рамках бюджета. Понятно, что деньги не берутся из воздуха. Но это вопрос приоритетов, не так ли? Нельзя отмахнуться от требований инспекторов по надзору за пожарной безопасностью и оставить их советы без внимания. Потому что речь идет о детях! В детских садах все металлические лестницы, ведущие наружу в виде путей эвакуации, следовало бы заменить безопасными и более подходящими для эвакуации маленьких детей пластиковыми тоннелями, которыми оборудованы подобные учреждения в соседних странах европейского пространства. Спасательный департамент готов сотрудничать с каждым, кто хочет внести свою лепту в общую безопасность. С квартирными товариществами, различными организациями некоммерческого сектора, с добровольцами, с местными органами власти, с полицией и соцслужбами. А также с каждым из простых жителей, для которых безопасность — не пустой звук, а приоритет.

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