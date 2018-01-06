Андрес Анвельт: каждый человек достоин жить в безопасном доме

Два года назад в один дождливый мартовский день в Харьюмаа погибла в своем доме 79-летняя женщина с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Хозяйка зажигала плиту, и вдруг загорелась одежда женщины. Она направилась сразу к выходу, но из-за того, что ей нужна была опорная рама для хотьбы, выбраться было трудно. Так и потеряла одна семья своего близкого человека.

В 2017 году (за три дня до нового года) в Эстонии погибших в пожарах было 38 человек. В прошлом году в пожарах погибли 39 человек, 37 из них — в своих домах. Всего горело около 800 домов, и в каждом четвертом — причина возгорания заключалась в неисправной системе отопления. Самая большая проблема домов Эстонии кроется в поломанных отопительных котлах, в засоренных дымоходах, в неисправной электросистеме и, к сожалению, в отсутствующих до сих пор дымовых датчиках. Из 649 000 жилых площадей 5000 — нуждаются в срочном вмешательстве. В самой большой опасности находятся те люди, у которых нет денег, чтобы починить котлы или заменить, например, воздушный тепловой насос. И, как правило, эти люди не пойдут просить помощи.

Именно поэтому этой осенью мы решили выделить 1,5 миллиона евро для того, чтобы за два года сделать пожаробезопасными по крайней мере 500 находящихся в самом критичном состоянии домов. Последние два месяца мы усердно занимались подготовительной работой — теперь можно говорить о том, кто и как сможет обезопасить себя и своих близких.

Так как же будет работать эта система? Спасательный департамент посетил десятки тысяч домов и выявил те, которые более всего нуждаются в помощи. Местные самоуправления же лучше всего осведомлены о положении жильцов этих домов. Таким образом, два партнера, объединив свои знания, отправятся на помощь туда, где она более всего необходима. Самим жильцам не нужно никуда обращаться — рука помощи протянется к ним сама.

В первую очередь, помощь должны получить многодетные семьи, а также одинокие бабушки и дедушки и люди с ограниченными возможностями, у которых не остается средств на крупные инвестиции, а обновление отопительных и электрических систем или ремонт трубы, безусловно, таковыми являются. Может быть, потребуется и не столь объемная, но все же очень важная с точки зрения безопасности работа, например: чистка дымоходов, покупка огнетушителя или установка дымового датчика, — выделенные средства предназначены и для этого тоже. Дома с печным отоплением спасут датчики угарного газа. В министерстве внутренних дел мы уже выступили с планом внести поправки в Закон о пожарной безопасности, согласно которым датчики угарного газа должен быть обязательно установлены во всех домах, отапливаемых живым огнем.

Также нет разницы в том, живет ли семья в квартире или в собственном доме — выделенная дотация предназначена для решения проблем в обоих типах жилья.

Уже известно и то, сколько денег получат города и регионы на обеспечение пожарной безопасности. Каждому местному самоуправлению будет гарантирована сумма на приведение в порядок как минимум одного дома. Кроме того, были учтены число жителей, средний уровень доходов и число пожаров в жилых помещениях за последние три года. Так Таллинн получит 227 631 евро, благодаря которым сможет привести в порядок 65 домов. Маарду будет выделено 19 667 на помощь 6 домам. Другим городам и волостям Харьюмаа в общем будет направлено 163 000 евро, которые помогут 48 семьям. В Ида-Вирумаа удастся обезопасить от пожара 59 домов. Например, Нарва получит 56 015 евро, а Кохтла-Ярве — 49 741 евро. Это значит, что в этих городах можно будет отремонтировать отопительные системы в 30 домах. Остальные городам и волостям северо-востока выделено 102 000 евро.

Речь пока идет только о государственной помощи. Очень надеюсь, что местные самоуправления со своей стороны смогут добавить столько же — лишь так возможно существенно улучшить жизнь своих людей. Безопасность — это не роскошь. Только с таким пониманием мы сможем увеличить в сотни раз число домов, которым не страшны пожары.