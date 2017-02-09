Oskolki
09.02.2017, 18:30

Как дела делаются. На чем держатся экономика и финансы ДНР и ЛНР

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Михаил Скорик
Михаил Скорик
Спектр.Press
EST
Внутренняя таможня и…
Как дела делаются. На чем держатся экономика и финансы ДНР и ЛНР
Sputnik / Scanpix

"Спектр" и портал DELFI продолжают публикацию репортажей в рамках проекта "Осколки". Это уже второй репортаж корреспондента "Спектра" Михаила Скорика с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где как раз в эти дни вновь обострилось военное противостояние.

В первом материале под названием "Чисто, но бедно. Как сегодня живут непризнанные ДНР и ЛНР" рассказывалось сколько и каких денег нужно для повседневной жизни на Востоке Украины, сколько и как зарабатывают живущие там люди. В этом материале Михаил Скорик рассказывает, как устроены экономика и финансы на непризнанных территориях Донбасса.

Внутренняя таможня и…
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