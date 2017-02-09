Как дела делаются. На чем держатся экономика и финансы ДНР и ЛНР

Sputnik / Scanpix

"Спектр" и портал DELFI продолжают публикацию репортажей в рамках проекта "Осколки". Это уже второй репортаж корреспондента "Спектра" Михаила Скорика с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где как раз в эти дни вновь обострилось военное противостояние.