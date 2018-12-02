Зажгли в 2018 году: 100 самых влиятельных людей Эстонии по версии Delfi и EPL

1. Юри Ратас, премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии (также первое место в топе самых влиятельных общественных деятелей)
2. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии
3. Маргус Линнамяэ, владелец аптек и недвижимости, медиамагнат
4. Март и Мартин Хельме, EKRE
5. Отт Тянак, гонщик
6. Энн Пант и Айн Хансшмидт, владельцы AS Infortar, председатель совета и член правления AS Tallink Grupp
7. Арво Пярт, композитор
8. Кадри Симсон, министр экономики и коммуникаций
9. Кая Каллас, председатель Партии реформ
10. Сийм Каллас, старейшина волости Виймси
11. Яна Тоом, депутата Европарламента
12. Евгений Осиновский, председатель Социал-демократической партии
13. Андрус Ансип, вице-президент Еврокомиссии
14. Эйнар Виснапуу, руководитель сети магазинов Alko1000
15. Ардо Ханссон, президент Банка Эстонии
16. Маркус и Мартин Виллиг, владельцы Taxify
17. Арнольд Синисалу, гендирентор КаПо
18. Андрус Кивиряхк, писатель
19. Ханс Х. Луйк, владелец Ekspress Grupp, медиамагнат
20. Маргус Кохава и Ааду Полли, руководители Est-For Invest и лесопромышленники
Смотрите, кто еще вошел в самую влиятельную сотню, здесь.