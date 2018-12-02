Зажгли в 2018 году: 100 самых влиятельных людей Эстонии по версии Delfi и EPL

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Foto: Delfi kollaaž

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Последний рейтинг — ТОП 100 самых влиятельных людей в Эстонии в 2018 году по версии Delfi и EPL. Смотрите, кто вошел в первую двадцатку.