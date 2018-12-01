”Я поеду в Нарву работать” — обещание президента, которое моментально сблизило забытый город с остальной страной

Нарвский театр Vaba Lava открывается сегодня, в тот же день, когда мы объявляем имена самых влиятельных людей года.

Эмоциональные руины

После войны Нарва была разрушена. Из примерно 4000 каменных строений уцелела пара сотен. Дух и будущее города, региона и его жителей были так же изувечены, как и разрушенные в ходе бомбежек дома.

Будучи приграничным городом, Нарва, по крайней мере, частично оказалась в сфере влияния России и на передовой линии идеологической войны нового времени.

Игнорировать это значило бы обманывать себя. Заявление ”Я не знаю, за кого будут нарвитяне в критический момент” — не лишенная патриотизма выдумка, а настоящая проблема для одного высокопоставленного государственного чиновника. Борьба за убеждения Нарвы длится 27 лет.

Фраза ”Я поеду в Нарву работать” была обещанием президента, которое моментально сблизило Нарву с остальной страной. Это не означало, что в экзотической Нарве проведут парад, театральное представление или же свозят туда какого-то министра. Инициатива президента была чем-то иным. Проведение парада, конечно, спровоцировало зарождение каких-то чувств и интереса в отношении Эстонской Республики, но повлияло на местных жителей, как концерт какой-либо известной группы: приедут, выступят, уедут, забудут.

Управляя Нарвой дистанционно, Эстонское государство ведет несколько сражений одновременно. Одной рукой укореняют коррупцию. В то же время уверяют мир, что Нарва не станет следующим Крымом. Притом заманивают в приграничный город инвестиции и деятелей.

Но все это на расстоянии. Сложился миф о том, что остальная страна для нарвитян так же недосягаема, как Москва, потому что обеих видят только по телевизору.

Конечно, многие посчитали экстраординарный шаг Кальюлайд пиар-акцией: она приедет, выступит, уедет и забудет. В решении президента была пиар-составляющая, но ее целью было налаживание диалога с жителями Ида-Вирумаа и … нашими госчиновниками, предпринимателями и скептиками, чтобы те не забывали об этом регионе.

”Да, доля пиара в этом была, но было и желание привлечь в Ида-Вирумаа больше позитивного внимания. Кажется, благодаря этому Ида-Вирумаа получил больше общегосударственного внимания. Можно даже сказать, что президент стала ведущим ”менеджером по продажам” региона, так как многие местные политики и общественные деятели, в том числе избранные в этом районе члены парламента, к сожалению, оказались неспособны продвинуть Ида-Вирумаа в положительном смысле”, — признается исполнительный редактор ”Северного побережья” Эрик Калда.

Опытный журналист и специалист по региону Калда прав, говоря о том, что в Ида-Вирумаа нет ни человека, который отстаивал бы его уезда, ни первых лиц. Или вы знаете кого-то?

Я не знаю.

Кальюлайд быстро захватила это место. Даже не захватила, а просто заняла пустую нишу. Это демонстрирует несделанную работу и безразличие многих.

Завоевала сердца людей

Проведя осенью практически сутки с главой государства в Ида-Вирумаа и Нарве и разговаривая с местными жителями, мне стало ясно, что усилия Кремля по промывке мозгов нарвитян не увенчались успехом.

По словам Калда, людей очаровывает простота президента. ”Местные жители очень хорошо ее приняли. По-моему, на русскоязычных большое впечатление произвела простота и ясность точек зрения, которые она высказывает в общении с людьми, — поясняет он. — Ведь многие русскоязычные жители пребывают в уверенности, что если президент приедет, то движение в городе перекроют, сам он проедет с эскортом в 20 машин, и из-за армии охранников к нему будет невозможно пробиться. Визит Кальюлайд, безусловно, изменил их представления”.

По словам главы государства, нарвитян тревожат те же проблемы, что и остальных жителей страны.

”У людей были трудности с получением информации в местном самоуправлении, в основном это касалось людей в возрасте, — добавляет Кальюлайд, которая высоко оценила местных руководителей программы Erasmus. — Сегодня (в среду — прим. ред.) мы были в детском саду в Силламяэ. А когда здесь в последний раз были Eesti Päevaleht или Postimees, чтобы написать об этих замечательных учителях?”