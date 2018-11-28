ТОП влиятельных предпринимателей 2018 года по версии Delfi и EPL

rus.delfi.ee EST

Margus Linnamäe Foto: Andras Kralla

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП самых влиятельных эстонских предпринимателей 2018 по версии Delfi и EPL.