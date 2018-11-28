ТОП влиятельных предпринимателей 2018 года по версии Delfi и EPL

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП самых влиятельных эстонских предпринимателей 2018 по версии Delfi и EPL.
1. Маргус Линнамяэ
Владелец аптек и недвижимости, медиамагнат.
2. Рауль Кирьянен
Основатель фирмы Graanul Invest, владелец предприятий в сфере лесной промышленности.
3. Энн Пант, Айн Хансшмидт
Владельцы AS Infortar. Энн Пант — председатель совета AS Tallink Grupp. Айн Хансшмидт — член правления АS Tallink Grupp.
4. Айвар Рехе
Экс-глава Danske Bank, советник правления Bigbank.
5. Ханс Х. Луйк
Владелец Ekspress Grupp, медиамагнат.
6. Юри Кяо
Один из руководителей и владельцев NG Investeeringud.
7. Эйнар Виснапуу
Владелец сети магазинов Alko1000, предприниматель.
8. Тоомас Луман
Глава Торгово-промышленной палаты Эстонии.
9. Юри Райдла
Правовед, основатель Ellex Raidla и один из авторов Конституции Эстонии.
10. Маркус и Мартин Виллиг
Владельцы Taxify, предприниматели.
11. Хандо Суттер
Председатель правления Eesti Energia.
12. Эркки Раазуке
Исполнительный директор Luminor Grupp.
13. Яанус Виханд
Председатель правления Центрального союза потребительских обществ Coop Eesti.
14. Райн Лыхмус
Известный инвестор и учредитель банка LHV.
15. Роберт Китт
Руководитель Swedbank.
16. Урмас Сыырумаа
Собственник инвестиционной компании US Invest AS.
17. Ааду Полли, Маргус Кохава
Руководители Est-For Invest OÜ.
18. Индрек Нейвельт
Банкир и владелец системы банковских операций Pocopay AS.
19. Хейти Хяэл
Владелец Alexela Group OÜ.
20. Кай Реало
Глава Circle K Eesti.