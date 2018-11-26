ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.
1. Юри Ратас, премьер-министр ЕР
2. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии
3. Арнольд Синисалу, гендирентор КаПо
4. Кая Каллас, председатель Партии реформ
5. Кадри Симсон, министр экономики и инфраструктуры
6. Евгений Осиновский, председатель Социал-демократической партии
7. Андрус Ансип, вице-президент ЕК
8. Танель Кийк, управляющий бюро премьер-министра
9. Март и Мартин Хельме, депутаты Рийгикогу, Хельме-старший — председатель EKRE
10. Майлис Репс, министр образование и науки
11. Хенрик Хололей, генеральный директор Европейской комиссии по мобильности и транспорту
12. Михаил Кылварт, председатель Таллиннского горсобрания
13. Сийм Каллас, волостной старейшина Виймси
14. Микк Марран, гендиректор Департамента внеш
15. Марью Лауристин, член Тартуского горсобрания
16. Урмас Рейнсалу, министр юстиции
17. Мартин Херем, глава генштаба Сил обороны
18. Ардо Ханссон, президент Банка Эстонии
19. Дмитрий Егоров, вице-канцлер Министерства финансов по фискальной политике
20. Урмас Клаас, мэр Тарту
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