ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

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фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.