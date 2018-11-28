28.11.2018, 12:57

ТОП влиятельных деятелей спорта 2018 года по версии Delfi и EPL


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Saksamaa ralli 2018
Saksamaa ralli 2018Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП самых влиятельных эстонских деятелей спорта 2018 по версии Delfi и EPL.

1. Отт Тянак, гонщик
2. Айвар Похлак, президент Эстонского футбольного союза
3. Анетт Контавейт, теннисистка
4. Герд Кантер, бывший дискобол, председатель комиссии спортсменов ЭОК
5. Рагнар Клаван, футболист
6. Тарви Пюрн, вице-канцлер Министерства культуры по спорту
7. Мати Лиллиаллик, организатор спортивных мероприятий
8. Кристьян Раху, крупный спонсор спорта
9. Сборная Эстонии по волейболу, волейболисты
10. Мартин Ярвеоя, штурман Оття Тянака
11. Магнус Кирт, копьеметатель
12. Урмо Аава, бывший гонщик, главный организатор Rally Estonia
13. Эрих Тейгамяги, президент Эстонского союза легкой атлетики
14. Кайа Канепи, теннисистка
15. Саскиа Алусалу, конькобежка
16. Маркко Мяртин, бывший гонщик, менеджер Оття Тянака
17. Урмас Сыырумаа, президент ЭОК
18. Ивар Валдмаа, Тоомас Линамяэ, владельцы "Калев/Крамо"
19. Индрек Тустит, физиотерапевт, консультант спортсменов высокого уровня
20. Тыну Тынисте, председатель комиссии ЭОК по спорту высших достижений

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