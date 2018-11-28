ТОП влиятельных деятелей спорта 2018 года по версии Delfi и EPL

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Saksamaa ralli 2018 Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП самых влиятельных эстонских деятелей спорта 2018 по версии Delfi и EPL.