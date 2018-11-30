ТОП самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2018 по версии Delfi и EPL

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Foto: Ekspress Meedia

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2018 по версии Delfi и EPL.