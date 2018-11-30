ТОП самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2018 по версии Delfi и EPL

1. Калле Веллевоог, Тийу Труус, Яан Тийдеманн, Кирке Кангро, создатели мемориала жертвам коммунизма Маарьямяэ
2. Райво Э. Тамм, актер
3. Андрус Кивиряхк, писатель
4. Нублу, артист
5. Пааво Ярви, дирижер
6. Мооника Сийметс, режиссер
7. Ивар Пыллу, режиссер-постановщик, художественный руководитель Нового театра в Тарту
8. Мярт Аванди, актер
9. Арво Пярт, композитор
10. Уудо Сепп, певец
11. Кадри Вооранд, музыкант
12. Хенри Линдал, бывший организатор Weekend Festival Baltic
13. Катрин Луст, писатель
14. Каупо Карелсон, продюсер
15. Эркки-Свен Тюйр, композитор
16. Элина Нечаева, певица
17. Грета Коппель, искусствовед и куратор выставок
18. Меэлис Кубитс, организатор масштабных акций культурной дипломатии
19. Ээро Эпнер, драматург
20. Сюнне Валтри, певица