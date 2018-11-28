Привет, район! Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски на пороге большой политики

Деятельность подростковых банд, несколько случаев стрельбы и бесчинства любителей алкоголя и асоциалов заставили управу Ласнамяэ обратиться в Департамент полиции и погранохраны с предложением увеличить число районных полицейских и патрулей на улицах района. Правда, пока этого не было сделано, однако повышению безопасности должна поспособствовать, в частности, реконструкция окрестностей рынка Паэ.

Словом, несмотря на то, что многие проблемы еще не решены, а некоторые относятся к категории ”вечных”, шаги для улучшения ситуации определенно предпринимаются.

Кроме этого, управа на радость жителям организует немало бесплатных массовых мероприятий. В этом году состоялся и традиционный День Ласнамяэ, и первый Фестиваль пирогов, и, разумеется, приуроченные к различным праздникам гулянья, а также другие культурные и спортивные мероприятия.

Юферева постоянно высказывается в СМИ на актуальные политические и социальные темы. На RusDelfi она поднимала как касающиеся в большей степени русских вопросы, такие как интеграция, оскорбления на национальной почве, институт безгражданства и влияние российских телеканалов на русскоязычное население, так и затрагивающие общество в целом темы, вроде взыскания алиментов или споров в квартирных товариществах.

В сентябре Ласнамяэ, как и остальные таллиннские районы, отмечал свое 25-летие. К юбилею района и 100-летию Эстонской Республики районная управа выпустила книгу "Ласнамяэские истории. Поход из давних времен в будущее".

За год перемены произошли не только в районе, но и в личной жизни Юферевой. В начале ноября старейшина Ласнамяэ вышла замуж за бизнесмена Артура Скуратовского и взяла двойную фамилию Юферева-Скуратовски.

В марте следующего года Юферева планирует баллотироваться в Рийгикогу и рассчитывает показать хороший результат, но уйдет ли она в таком случае в парламент, пока неясно.