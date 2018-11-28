28.11.2018, 14:57

Привет, район! Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски на пороге большой политики

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Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор.
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Keskerakond pani paika 4 uut linnaosavanemat
Keskerakond pani paika 4 uut linnaosavanematFoto: Andres Putting

Мария Юферева-Скуратовски — старейшина Ласнамяэ, крупнейшего по численности населения и самого русского района Таллинна. В начале мая число жителей Ласнамяэ превысило 120 000 человек, среди них свыше 64 000 русских.

Юферева занимает эту должность уже более трех лет, с сентября 2015 года, и активно занимается благоустройством района и решением проблем местных жителей. В 2018 году среди них оказались, например, сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо, сокращение приема врачей-специалистов в ласнамяэском Medicum, подростковая преступность и нарушения общественного порядка в районе.

Что касается завода, то Юферева говорит, что управа обращалась в ведомства, которые занимаются окружающей средой, с просьбой принять меры и сделала все от нее зависящее, чтобы его руководство поняло масштаб проблемы. Завод решил перейти на другой вид топлива и пообещал, что запах должен исчезнуть, но жалобы на зловоние после этого не прекратились

С ситуацией в Medicum благодаря вмешательству властей более-менее разобрались: в прежнем объеме будет действовать прием врачей ЛОР, гинекологов, ортопедов и пульмонологов, а вот в сфере гастроэнтерологии и офтальмологии все не так радужно. При этом планируется строительство муниципального Ласнамяэского центра здоровья, который должен появиться уже в 2021 году.

Деятельность подростковых банд, несколько случаев стрельбы и бесчинства любителей алкоголя и асоциалов заставили управу Ласнамяэ обратиться в Департамент полиции и погранохраны с предложением увеличить число районных полицейских и патрулей на улицах района. Правда, пока этого не было сделано, однако повышению безопасности должна поспособствовать, в частности, реконструкция окрестностей рынка Паэ.

Словом, несмотря на то, что многие проблемы еще не решены, а некоторые относятся к категории ”вечных”, шаги для улучшения ситуации определенно предпринимаются.

Кроме этого, управа на радость жителям организует немало бесплатных массовых мероприятий. В этом году состоялся и традиционный День Ласнамяэ, и первый Фестиваль пирогов, и, разумеется, приуроченные к различным праздникам гулянья, а также другие культурные и спортивные мероприятия.

Юферева постоянно высказывается в СМИ на актуальные политические и социальные темы. На RusDelfi она поднимала как касающиеся в большей степени русских вопросы, такие как интеграция, оскорбления на национальной почве, институт безгражданства и влияние российских телеканалов на русскоязычное население, так и затрагивающие общество в целом темы, вроде взыскания алиментов или споров в квартирных товариществах.

В сентябре Ласнамяэ, как и остальные таллиннские районы, отмечал свое 25-летие. К юбилею района и 100-летию Эстонской Республики районная управа выпустила книгу "Ласнамяэские истории. Поход из давних времен в будущее".

За год перемены произошли не только в районе, но и в личной жизни Юферевой. В начале ноября старейшина Ласнамяэ вышла замуж за бизнесмена Артура Скуратовского и взяла двойную фамилию Юферева-Скуратовски.

В марте следующего года Юферева планирует баллотироваться в Рийгикогу и рассчитывает показать хороший результат, но уйдет ли она в таком случае в парламент, пока неясно.

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