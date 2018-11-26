Посол РФ в Таллинне Александр Петров: открытый к инновациям "ветеран" дипломатической службы

Это маленькая неприятность, однако, не помешала Петрову на состоявшемся 24 февраля приеме в честь 100-летия Эстонской Республики достаточно тепло отозваться об Эстонии. ”Мы рассматриваем Эстонию как равноправного члена мирового сообщества, как равноправного члена и Организации Объединенных Наций, и как равноправного члена всех организаций, куда она входит. Это касается и Евросоюза, и НАТО. И отсюда, наверное, складывается облик страны как независимого, суверенного игрока на международной арене”, — сказал посол в интервью Delfi.

Накануне состоявшихся 18 марта президентских выборов посол обратился к проживающим в Эстонии гражданам РФ и подчеркнул важность каждого голоса. ”Крайне важно, чтобы каждый человек почувствовал свою востребованность, чтобы каждый человек ощутил свою сопричастность к принятию столь важного для нашей страны решения”, — сказал он.

А уже 23 марта Петров организовал пресс-конференцию для местных СМИ, темой которой стало отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Venemaa suursaadiku pressikonverents Foto: Rauno Volmar

”Мы заинтересованы в расследовании только из-за того, что эта провокация направлена против России. И хотели бы, чтобы виновные были привлечены к ответственности”, — заявил посол. Он неоднократно повторил, что Россия не имеет к отравлению никакого отношения.

На вопрос Delfi, кому выгодны эти обвинения, посол ответил: ”Я уже говорил, что это провокация против России. Здесь мотивов может быть сколько угодно. Но меня удивило и самого, что здесь есть привязка к строительству ”Северного потока-2””.

Несколькими днями позже, 26 марта, посла вызвали ”на ковер” в Министерство иностранных дел Эстонии в связи с все тем же отравлением Скрипалей. После встречи Петров сообщил, что не может раскрыть ее содержание прежде, чем сообщит информацию Москве, но добавил, что сказанное было несправедливым: "Где доказательства того, что в данном деле обнаружен российский след? Мы очень надеемся, что те, кто совершил это гнусное преступление, и главное, те, кто стоит за этим, будут найдены и привлечены к ответственности. Интересно, что после этого будут говорить те, кто обвиняет сейчас Россию в этом преступлении?".

23 августа в ходе видеомоста Москва-Таллинн Петров, комментируя вновь вставший на повестку дня вопрос о компенсации странам Балтии за советскую оккупацию, сказал, что для России этот вопрос закрыт. "Неприемлем сам термин оккупации, считаем такого рода претензии бесперспективными, — процитировал ТАСС его слова. — Для нас этот вопрос закрыт навсегда. И не хотелось, чтобы в будущем этот вопрос отравлял наши двусторонние отношения".

10 сентября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Петрова знаком отличия за 40-летнюю безупречную службу.

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