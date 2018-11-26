26.11.2018, 14:31

Посол РФ в Таллинне Александр Петров: открытый к инновациям "ветеран" дипломатической службы

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Эрика Каяк
Эрика Каяк
EST 4
Venemaa suursaadiku pressikonverents
Venemaa suursaadiku pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Посольство России в целом и сам посол в частности в силу понятных причин традиционно играет определенную роль в жизни русскоязычного населения Эстонии. Особенно той ее части, которая тесно связывает себя с Россией.

Александр Михайлович Петров вступил в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Эстонской Республике в октябре 2015 года и с того времени практически не выпадал из фокуса. Не стал исключением и 2018 год, основные ”российские темы” которого — т.н. ”переизбрание Путина” и отравление Скрипалей.

Сам 2018-й год начался для посольства не очень удачно. В первых числах январа стало известно, что МИД Эстонии не удовлетворил просьбу посольства разрешить на время выборов президента России открывать избирательные участки где-либо еще, кроме помещений российских консульских представительств в Эстонии.

Это маленькая неприятность, однако, не помешала Петрову на состоявшемся 24 февраля приеме в честь 100-летия Эстонской Республики достаточно тепло отозваться об Эстонии. ”Мы рассматриваем Эстонию как равноправного члена мирового сообщества, как равноправного члена и Организации Объединенных Наций, и как равноправного члена всех организаций, куда она входит. Это касается и Евросоюза, и НАТО. И отсюда, наверное, складывается облик страны как независимого, суверенного игрока на международной арене”, — сказал посол в интервью Delfi.

Накануне состоявшихся 18 марта президентских выборов посол обратился к проживающим в Эстонии гражданам РФ и подчеркнул важность каждого голоса. ”Крайне важно, чтобы каждый человек почувствовал свою востребованность, чтобы каждый человек ощутил свою сопричастность к принятию столь важного для нашей страны решения”, — сказал он.

А уже 23 марта Петров организовал пресс-конференцию для местных СМИ, темой которой стало отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Venemaa suursaadiku pressikonverents Foto: Rauno Volmar

”Мы заинтересованы в расследовании только из-за того, что эта провокация направлена против России. И хотели бы, чтобы виновные были привлечены к ответственности”, — заявил посол. Он неоднократно повторил, что Россия не имеет к отравлению никакого отношения.
На вопрос Delfi, кому выгодны эти обвинения, посол ответил: ”Я уже говорил, что это провокация против России. Здесь мотивов может быть сколько угодно. Но меня удивило и самого, что здесь есть привязка к строительству ”Северного потока-2””.

Несколькими днями позже, 26 марта, посла вызвали ”на ковер” в Министерство иностранных дел Эстонии в связи с все тем же отравлением Скрипалей. После встречи Петров сообщил, что не может раскрыть ее содержание прежде, чем сообщит информацию Москве, но добавил, что сказанное было несправедливым: "Где доказательства того, что в данном деле обнаружен российский след? Мы очень надеемся, что те, кто совершил это гнусное преступление, и главное, те, кто стоит за этим, будут найдены и привлечены к ответственности. Интересно, что после этого будут говорить те, кто обвиняет сейчас Россию в этом преступлении?".

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23 августа в ходе видеомоста Москва-Таллинн Петров, комментируя вновь вставший на повестку дня вопрос о компенсации странам Балтии за советскую оккупацию, сказал, что для России этот вопрос закрыт. "Неприемлем сам термин оккупации, считаем такого рода претензии бесперспективными, — процитировал ТАСС его слова. — Для нас этот вопрос закрыт навсегда. И не хотелось, чтобы в будущем этот вопрос отравлял наши двусторонние отношения".

10 сентября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Петрова знаком отличия за 40-летнюю безупречную службу.

Посольство РФ имеет сайт. Также ведет очень активную деятельность на своих страницах в Twitter и Facebook.

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