Михаил Кылварт. Спортсмен, центрист и просто влиятельный мужчина

Чем обоснован такой выбор? Есть ли веские аргументы в его пользу? Чем же так поразил Михаил Кылварт умы и сердца русскоговорящего населения нашей страны в уходящим 2018 году? Давайте разбираться!

Успешный карьерист

Пожалуй, за точку отсчета — для создания, так сказать, моста — следует взять конец прошлого года. На местных выборах того года в Ласнамяэ он получил поддержку больше, чем какой-либо другой эстонский политик. За Кылварта проголосовали почти 25 000 человек — цифра звучит как вескиq аргумент.

В феврале же на годовой конференции Ласнамяэской окружной организации Центристской партии Кылварт был выбран председателем правления Центристской партии и председатель горсобрания Таллинна.

Осенью стало известно, что на очередных парламентских выборах, которые пройдут в марте 2019 года, политик возглавит список в округе №2: Кесклинн, Пирита и Ласнамяэ — самом крупном ”русском” районе.

Незаменимый тхэквондист

Говоря о Кылварте, нельзя не упомянуть спортивный вектор его карьеры. Он — член исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета, президент Эстонского союза тхэквандо и главный тренер сборной Эстонии. На посту вице-мэра Таллинна он курировал спорт и был, что называется, в теме. Смог ли нынешний вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев стать достойной заменой Кылварту — вопрос дискуссионный.