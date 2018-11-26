Михаил Кылварт. Спортсмен, центрист и просто влиятельный мужчина

В преддверии зимних праздников у многих народов принято подводить итоги уходящего года, вспоминать и анализировать важные события разных сфер жизни. Вот и у нас как у истинно народных изданий сложилась добрая традиция: Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Вышло так, что Михаил Кылварт в Топ самых влиятельных эстонских русских-2018 занял четвертое место, немного утратив свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда он стал лидером списка.
Чем обоснован такой выбор? Есть ли веские аргументы в его пользу? Чем же так поразил Михаил Кылварт умы и сердца русскоговорящего населения нашей страны в уходящим 2018 году? Давайте разбираться!
Успешный карьерист
Пожалуй, за точку отсчета — для создания, так сказать, моста — следует взять конец прошлого года. На местных выборах того года в Ласнамяэ он получил поддержку больше, чем какой-либо другой эстонский политик. За Кылварта проголосовали почти 25 000 человек — цифра звучит как вескиq аргумент.
В феврале же на годовой конференции Ласнамяэской окружной организации Центристской партии Кылварт был выбран председателем правления Центристской партии и председатель горсобрания Таллинна.
Осенью стало известно, что на очередных парламентских выборах, которые пройдут в марте 2019 года, политик возглавит список в округе №2: Кесклинн, Пирита и Ласнамяэ — самом крупном ”русском” районе.
Незаменимый тхэквондист
Говоря о Кылварте, нельзя не упомянуть спортивный вектор его карьеры. Он — член исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета, президент Эстонского союза тхэквандо и главный тренер сборной Эстонии. На посту вице-мэра Таллинна он курировал спорт и был, что называется, в теме. Смог ли нынешний вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев стать достойной заменой Кылварту — вопрос дискуссионный.
”С Михаилом я знаком с начала 2000-х, — вспоминает вице-президент ЭОК Юри Тамм. — Кылварт в то время был самым молодым руководителем спортивной федерации в Эстонии — он возглавил Союз тхэквандо, когда ему не было еще и 20 лет. Наверное, я был единственным, кто верил тогда в его начинания. Сегодня Союз тхэквандо — одна из самых успешных спортивных организаций Эстонии".
В апреля в Таллинне пройдет чемпионат Европы по тхэквандо. "В этом году на чемпионате Европы будет поставлен новый рекорд по количеству участников. Надеюсь, что это будет еще одним ярким подарком к 100-летию Эстонии”, — отметил Михаил Кылварт.
”Тотальный пропагандист”
Также грядущей весной всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант — 2019” состоится в Таллинне вот уже в седьмой раз. Город боролся за звание столицы акции, в авангарде — глава таллиннского оргкомитета Кылварт.
”Тексты этого года посвящены классикам и их произведениям, которые, как известно, актуальны для разных времен и не зависят от географических границ. Таллинн мог бы прекрасно поддержать выбранную тему и подчеркнуть глобальность самой акции”, — сказал Кылварт. Будет ли он сам его писать — мы пока не знаем, но обязательно поинтересуемся.
Неутомимый гуманист
В сентябре политик сделал открытое обращение к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти, утверждает политик.
”Тридцать лет спустя мы вынуждены признать, что в нашей стране считается допустимым заклеймить человека за его национальную принадлежность. Стало обыденным называть неэстонцев ”калекой, который не желает двигаться”, ”браком” или даже ”раковой опухолью”. К сожалению, это не только заголовки ”желтых” изданий, но и заявления, звучащие в зале Рийгикогу. В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой дать общественности ясный сигнал о ценности вклада, привносимого представителями национальных меньшинств в развитие нашей страны, и недопустимости разжигания ненависти”. Очевидно, эти слова нашли отклик в сердцах местных русскоязычных.