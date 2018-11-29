Кто влиял на сельскую жизнь в Эстонии в 2018 году: ТОП по версии Delfi и EPL

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Est-For. Aadu Polli ja Margus Kohava Foto: Karin Kaljuläte

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП личностей, которые влияли на сельскую жизнь в Эстонии в 2018 году по версии Delfi и EPL.