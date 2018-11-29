29.11.2018, 12:11

Кто влиял на сельскую жизнь в Эстонии в 2018 году: ТОП по версии Delfi и EPL

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rus.delfi.ee
EST
Est-For. Aadu Polli ja Margus Kohava
Est-For. Aadu Polli ja Margus KohavaFoto: Karin Kaljuläte

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП личностей, которые влияли на сельскую жизнь в Эстонии в 2018 году по версии Delfi и EPL.

1. Маргус Кохава, Ааду Полли, руководители Est-For Invest и лесопромышленники
2. Яанус Виханд, руководитель Coop Eesti Keskühistu
3. Эйнар Виснапуу, исполнительный директор сети магазинов Alko1000
4. Риво Нооркыйв, председатель правления OÜ Geomedia
5. Роомет Сырмус, председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты
6. Рауль Розенберг, руководитель Фонда развития сельской жизни
7. Кадри Симсон, министр экономики и инфраструктуры ЭР
8. Яанус Муракас, руководитель E-Piim
9. Олег Гросс, предприниматель
10. Тармо Тамм, министр сельской жизни ЭР
11. Рауль Кирьянен, мажоритарный акционер AS Graanul Invest, лесопромышленник
12. Анне Мере, руководитель HKScan Estonia
13. Маргус Мулд, председатель правления Trigon Dairy Farming Estonia
14. Райнер Нылвак, Эва Трууверк, предприниматели
15. Айгар Каллас, руководитель RMK
16. Саскиа Алусалу, конькобежка
17. Мооника Сийметс, сценарист и режиссер
18. Танель Булитко, руководитель Эстонского объединения животноводов, занимающихся разведением племенного скота
19. Трийну Аккерманн, лидер сети Peipsi Toit
20. Юллар Сааремяэ, актер

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