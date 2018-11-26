26.11.2018, 11:30

Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL

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Редакция Rus Delfi
Редакция Rus Delfi
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Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL
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В этом году Delfi публикует не ТОП влиятельных русских в Эстонии, а ТОП тех, кто больше всего в этом году повлиял на русскоязычное население. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL.

1. Яна Тоом, депутат Европаламента

Депутат Европейского парламента от Центристской партии и руководитель Нарвского округа Яна Тоом в 2018 году была очень активна сразу на нескольких фронтах. В европарламенте занималась вопросами серопаспортников, писала петиции. Выступала на российском телевидении, где спорила даже с самим Жириновским. Спасала ситуацию в Нарве.

2. Юри Ратас, премьер-министр Эстонской Республики и председатель Центристской партии

Среди русскоязычных жителей Эстонии Юри Ратас считается весьма влиятельным политиком, так как он премьер-министр и одновременно лидер самой популярной в среде неэстонцев партии. Благодаря советникам у Ратаса есть страничка на русском языке в Facebook, где он порой даже лично выступает на русском языке на видео. В этом году глава правительства часто бывал в Ида-Вирумаа, а кабмин принял несколько решений, связанных с ускорением развития этого региона.

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3. Керсти Кальюлайд, президент Эстонской Республики

Президент ЭР Керсти Кальюлайд смогли в этом году войти в историю республики, временно перенеся свою резиденцию из Таллинна в Нарву. На жителей приграничного города она произвела очень приятное впечатление, так как глава государства была очень открытой, встречалась практически со всеми желающими и проявила высокую степень эмпатии. Благодаря своим речам и публичным обращениям, в этом году президент также завоевала сердца многих жителей Эстонии, независимо от их национальности.

4. Михаил Кылварт, председатель городского собрания Таллинна

Председатель Таллиннского горсобрания, вице-председатель Центристской партии. В прошлом году набрал рекордное количество голосов на муниципальных выборах, благодаря чему оказался на первом месте в нашем списке влиятельных людей. Выступает в защиту прав национальных меньшинств и за сохранение русскоязычного образования в Эстонии.

5. Евгений Осиновский, председатель Социал-демократической партии

Председатель Социал-демократической партии. В начале года был министром здоровья и труда, но в апреле объявил об уходе с этого поста, поскольку решил сосредоточиться на работе партии. В интервью признался, что одной из причин его отставки стала алкогольная политика, из-за которой многие предпочитают закупать спиртное в Латвии, пополняя бюджет нашего южного соседа.

6. Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ

Старейшина Ласнамяэ — крупнейшего по численности населения и самого русского района Таллинна. Находится в этой должности уже более трех лет и активно занимается благоустройством района и организацией различных мероприятий. Постоянно высказывается в СМИ на актуальные политические и социальные темы.

7. Эстонская православная церковь

ТОП

19 апреля скончался Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. Последние 18 лет он был наставником для всех православных Эстонии и каждый праздник призывал людей к миру и согласию. Спустя 40 дней церковь избрала нового предстоятеля — архиепископа Верейского Евгения.

8. Александр Петров, посол Российской Федерации в Эстонии

Александр Петров — Посол России в Эстонии, и сама его должность в контексте взаимоотношений двух стран на разных уровнях означает, что этот человек в известной степени влияет на умы и сердца здешних русских, русскоязычных, россиян и сочувствующих. Также он произносил речи о важных мировых событиях — выборах президента РФ и отравлении Скрипалей.

9. Кристина Каллас, председатель "Ээсти 200" и директор Нарвского колледжа ТУ

Кристина Каллас — председатель партии "Ээсти 200", директор Нарвского колледжа ТУ . ”Одна из целей — прекратить борьбу: ваши русские, наши эстонцы. И создать партию, которая привлекает всех одинаково, потому что проблемы — одни и те же. Что для русских, что для эстонцев”, — считает Каллас. И, думается, многие здешние русские, склонные к анализу окружающего мира и своего положения в нем, сочувствуют этим чаяниям.

10. Русский театр Эстонии

В декабре 2018 празднует свой 70-летний юбилей. В начале года театр попал в рекордное число номинаций ежегодной театральной премии, присуждаемой Союзом театральных деятелей Эстонии. На протяжении многих лет является неизменной отдушиной для русскоязычных (и не только) ценителей прекрасного.

11. Раймонд Кальюлайд, старейшина района Пыхья-Таллинн

Центрист, старейшина Пыхья-Таллинна и по совместительству сводный брат президента Республики. В последний год особенно активно высказывался в СМИ и соцсетях на общественно-политические, в том числе на т. н. ”русские”, темы. Недавно Кальюлайд заявил, что у Эстонии существует один простой способ наладить отношения с Россией — назначить его главой МИД.

12. Виктория Ладынская-Кубитс, депутат Рийгикогу

Член Isamaa, депутат Рийгикогу, писатель (в том числе автор книги ”Белый корабль Ласнамяэ”), в прошлом — журналист. В марте этого года была избрана председателем ласнамяэского отделения партии. Радеет за ETV+. Считает, что обучение эстонскому языку нужно начинать с самого раннего возраста. Является одним из идейных вдохновителей домов эстонского языка. Выступает против противопоставления эстонцев и русских.

13. Александр Чаплыгин, главный редактор газеты "Столица"

Возглавляющий с 2011 года таллиннскую газету ”Столица” Александр Чаплыгин известен не только своей журналистской деятельностью, но и выражением активной гражданской позиции в соцсетях. На муниципальных выборах в 2017 году баллотировался в Ласнамяэ от Центристской партии и набрал 905 голосов, пройдя в столичное горсобрание.

14. Март Хельме и EKRE

Где проходит грань между консерватизмом и расизмом? Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и ее председатель Март Хельме вряд ли кого-либо среди местного русскоязычного населения оставили равнодушными. Своими скандальными и порой даже абсурдными заявлениями на темы мигрантов, прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств консерваторы и сам Хельме наделали много шума.

15. Денис Бородич, глава Tallinna Linnatranspordi AS

Денис Бородич до недавнего времени был самым известным и влиятельным русскоязычным реформистом, пока не объявил о выходе из Рийгикогу, Партии реформ и завершении политической карьеры. Тем не менее, он продолжает занимать важную должность в Таллинне и на посту главы Tallinna Linnatranspordi AS зарабатывает больше, чем у президента и премьер-министра. Разве одно лишь это уже не доказывает его влиятельность?

16. Татьяна Лаврова, журналист и общественный деятель

Общественный деятель и активистка. Координатор всемирного дня чистоты в Эстонии, активист Дня полезных дел "Сделаем". Организатор акции "Поможем ветеранам", которая проходит уже 10 лет. Активно борется за поддержание чистоты в стране, призывает людей к гражданской активности.

17. Евгений Криштафович, общественный деятель

Гражданский активист. Один из учредителей организации "Открытая республика", которая направлена на интеграцию различных социальных групп в эстонское общество. Выступает против Путина и "Единой России", входит в список русофобов, которым запрещён въезд на территорию РФ.

18. Анне Вески, певица

Эстонская певица №1. Именно в этом статусе ее воспринимают многие и очень многие. Стоит сходить, например, на празднование Дней Ласнамяэ, чтобы увидеть, что такое настоящая не стареющая с годами народная любовь к артисту. То, что Вески сознательно избегает любых разговоров о политике, этой любви только способствует.

19. Яна Фролова, веб-констебль

Веб-констебль, самый известный эстонский полицейский, работающий в интернете — реагирующий на жалобы в связи с соцсетями, например. Регулярно высказываясь в русских СМИ. Флорова повышает уровень интернет-грамотности и кибер-безопасности, предупреждая о разных рисках. Очень важный человек для цифрового государства.

20. Хелен Сильдна, главный организатор Tallinn Music Week и Station Narva

Главный организатор традиционного, известного во всей Европе фестиваля Tallinn Music Week, а также впервые проведенного в этом году фестиваля Narva Station. Благодаря Sildna понятие ”нарвский ренессанс” наполняется практическим смыслом — она была и одним из инициаторов борьбы Нарвы за титул Культурной столицы Европы 2024 года.

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