Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL

Президент ЭР Керсти Кальюлайд смогли в этом году войти в историю республики, временно перенеся свою резиденцию из Таллинна в Нарву. На жителей приграничного города она произвела очень приятное впечатление, так как глава государства была очень открытой, встречалась практически со всеми желающими и проявила высокую степень эмпатии. Благодаря своим речам и публичным обращениям, в этом году президент также завоевала сердца многих жителей Эстонии, независимо от их национальности.

4. Михаил Кылварт, председатель городского собрания Таллинна

Председатель Таллиннского горсобрания, вице-председатель Центристской партии. В прошлом году набрал рекордное количество голосов на муниципальных выборах, благодаря чему оказался на первом месте в нашем списке влиятельных людей. Выступает в защиту прав национальных меньшинств и за сохранение русскоязычного образования в Эстонии.

5. Евгений Осиновский, председатель Социал-демократической партии

Председатель Социал-демократической партии. В начале года был министром здоровья и труда, но в апреле объявил об уходе с этого поста, поскольку решил сосредоточиться на работе партии. В интервью признался, что одной из причин его отставки стала алкогольная политика, из-за которой многие предпочитают закупать спиртное в Латвии, пополняя бюджет нашего южного соседа.

6. Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ

Старейшина Ласнамяэ — крупнейшего по численности населения и самого русского района Таллинна. Находится в этой должности уже более трех лет и активно занимается благоустройством района и организацией различных мероприятий. Постоянно высказывается в СМИ на актуальные политические и социальные темы.

7. Эстонская православная церковь

19 апреля скончался Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. Последние 18 лет он был наставником для всех православных Эстонии и каждый праздник призывал людей к миру и согласию. Спустя 40 дней церковь избрала нового предстоятеля — архиепископа Верейского Евгения.

8. Александр Петров, посол Российской Федерации в Эстонии

Александр Петров — Посол России в Эстонии, и сама его должность в контексте взаимоотношений двух стран на разных уровнях означает, что этот человек в известной степени влияет на умы и сердца здешних русских, русскоязычных, россиян и сочувствующих. Также он произносил речи о важных мировых событиях — выборах президента РФ и отравлении Скрипалей.

9. Кристина Каллас, председатель "Ээсти 200" и директор Нарвского колледжа ТУ

Кристина Каллас — председатель партии "Ээсти 200", директор Нарвского колледжа ТУ . ”Одна из целей — прекратить борьбу: ваши русские, наши эстонцы. И создать партию, которая привлекает всех одинаково, потому что проблемы — одни и те же. Что для русских, что для эстонцев”, — считает Каллас. И, думается, многие здешние русские, склонные к анализу окружающего мира и своего положения в нем, сочувствуют этим чаяниям.

10. Русский театр Эстонии

В декабре 2018 празднует свой 70-летний юбилей. В начале года театр попал в рекордное число номинаций ежегодной театральной премии, присуждаемой Союзом театральных деятелей Эстонии. На протяжении многих лет является неизменной отдушиной для русскоязычных (и не только) ценителей прекрасного.

11. Раймонд Кальюлайд, старейшина района Пыхья-Таллинн

Центрист, старейшина Пыхья-Таллинна и по совместительству сводный брат президента Республики. В последний год особенно активно высказывался в СМИ и соцсетях на общественно-политические, в том числе на т. н. ”русские”, темы. Недавно Кальюлайд заявил, что у Эстонии существует один простой способ наладить отношения с Россией — назначить его главой МИД.

12. Виктория Ладынская-Кубитс, депутат Рийгикогу