Эстонская православная церковь Московского патриархата укрепляет свое влияние не только на прихожан

Очевидно, что православная церковь, митрополит Таллиннский и всея Эстонии, в нашем светском государстве имеют влияние не только на тех, кто посещает храм каждое воскресенье или хотя бы по праздникам.

Покойный митрополит Корнилий в последние годы жизни предпочитал не высказываться публично по тем или иным поводам, не имеющим прямого отношения к деятельности Эстонской православной церкви, а новый митрополит, Евгений (Решетников), возможно, в силу того, что недавно занимает это место, не очень активен.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juht, metropoliit Kornelius Foto: Sven Arbet

Между тем, раскол в православной церкви, события на Украине, ЭПЦМП не оставила без оценки. В начале октября Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата ”выразил глубокую обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации в Украине”.

”Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского патриархата в Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного Синода Русской православной церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года”, — говорилось в заявлении синода ЭПЦМП.

В ЭПЦ также призвали духовенство и мирян Эстонской православной церкви "возносить сугубые молитвы о единстве и единомыслии святой православной церкви, а также о скорейшем справедливом разрешении сложившейся ситуации".