Эстонская православная церковь Московского патриархата укрепляет свое влияние не только на прихожан

Кончина митрополита Таллиннского и всея ЭстонииКорнилия была печальным событием, взволновавшем даже людей далеких от церкви, несмотря на то, что он на тот момент являлся старейшим по возрасту архиереем Русской православной церкви. К выборам нового предстоятеля также было приковано внимание широкой общественности.
Очевидно, что православная церковь, митрополит Таллиннский и всея Эстонии, в нашем светском государстве имеют влияние не только на тех, кто посещает храм каждое воскресенье или хотя бы по праздникам.
Покойный митрополит Корнилий в последние годы жизни предпочитал не высказываться публично по тем или иным поводам, не имеющим прямого отношения к деятельности Эстонской православной церкви, а новый митрополит, Евгений (Решетников), возможно, в силу того, что недавно занимает это место, не очень активен.
Между тем, раскол в православной церкви, события на Украине, ЭПЦМП не оставила без оценки. В начале октября Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата ”выразил глубокую обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации в Украине”.
”Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского патриархата в Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного Синода Русской православной церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года”, — говорилось в заявлении синода ЭПЦМП.
В ЭПЦ также призвали духовенство и мирян Эстонской православной церкви "возносить сугубые молитвы о единстве и единомыслии святой православной церкви, а также о скорейшем справедливом разрешении сложившейся ситуации".
Количество прихожан в эстонских православных соборах вряд ли растет, но новые церкви строятся, а если посмотреть, что происходит в храмах на Пасху, какие столпотворения случаются рядом с ними и внутри них, то никто не возьмется утверждать, что ЭПЦМП переживает упадок. То, что это церковь именно Московского патриархата, для кого-то является поводом для критики и различных подозрений, а для кого-то - как раз ее важнейшее и обязательное свойство.
Думая об интеграции, о развитии связей между разными общинами, эстонские политики и общественные деятели должны думать и о развитии связей с ЭПЦМП на всех уровнях. Это важно и для тех, кто ценит не религиозное, а культурное или даже политической значение православия. В то же время нельзя отрицать и важнейшее социальное значение этой организации. Например, в Нарве благодаря церкви решается весьма насущный для всей республики вопрос - уход за одинокими престарелыми людьми, для которых катастрофически не хватает мест в государственных и муниципальных домах призрения.